Dani Flow revela que su hija fue expulsada del kinder por las letras de sus canciones: VIDEO

¡Con los niños no! ¿Qué culpa tiene una pequeña de la controversia que genere su papá? El cantante Dani Flow contó cómo su hija, de apenas cinco añitos, fue expulsada del kinder, a raíz de la controversia que generó él por las letras de sus canciones.

Y es que el cantautor de música urbana abrió su corazón para revelar como las fuertes letras de sus canciones y la “cancelación” que sufrió en redes sociales, le pasó factura en la paternidad.

En una reciente entrevista que Dani concedió para el canal de YouTube, “ChalyGalleta”, habló de la vez que lo llamaron del kinder donde estaba su hija Lucie, para decirle que ya no podía seguir y tenía que buscar otro instituto para su primogénita.

“Fue bien fuerte porque pasaron cosas como que me sacaron a la niña del kínder. Me hablaron, yo estaba de vacaciones y me hablaron: ‘Oye, los papás están preocupados’, cosas así. Le hablé a mi papá, no sabía qué hacer, ya después afortunadamente, gracias a Dios, pues llegaron otras opciones donde vi que el panorama no estaba tan cerrado”, dijo el famoso en el Podcast.

Dani Flow, quien tiene una relación poliamorosa, también lamentó el daño que le ha causado a su hija, por sus polémicas acciones.

“No era bienvenida mi hija por mi culpa. Ella no lo sabe. Como está chiquita todavía, tratamos de que ella estuviera alejada de la situación, peor me abrió mucho el hecho de que no puedo cometer ese tipo de errores porque puedo afectar a mi hija. Creo que he trabajado en ser una mejor persona en pro de mi carrera”, dijo.