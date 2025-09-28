Suscríbete
¿Quién es la amiga de Dalílah Polanco que entró a LCDF con sus perros y que organiza su campaña de votos?

Polanco recibió un apapacho al corazón cuando su amiga entró a La Casa de los Famosos México

September 27, 2025 • 
Alejandro Flores
dalilah polanco isadroa.jpg

Isadora

Amiga y contacto de Dalílah Polanco con el exterior

"¿Isadora la actriz?”, le preguntó una vez Elaine Haro a dalílah Polanco. “Sí, la actriz”, respondió ella.

Ese nombre ha sonado en varias ocasiones dentro de La Casa de los Famosos en boca de Dalílah, quien la menciona como una de sus mejores amigas.
Eso se comprobó este viernes 26 de septiembre, cuando Isadora fue la persona encargada de llevar los perros de Dalílah a La Casa de los Famosos como parte de la dinámica “Un apapacho al corazón”.
Es decir, que Isadora es para Dalílah Polanco su contacto con el exterior; algo que todos los habitantes designan antes de entrar al reality show: una persona que puede tomar decisiones y ayudarlos a realizar ciertas dinámicas que el juego exige.

La trayectoria de Isadora González en televisión

Efectivamente, como lo descubrió Elaine, Isadora González es una actriz de amplia trayectoria y que actualmente participa en la telenovela “Mi verdad oculta”.

Desde su cuenta de Instagram, Isadora González sube videos en los que pide votos y apoyo para Polanco, pero también interactúa con los clubes de fans que han surgido para ayudarle a llegar a la final de La Casa de los Famosos.
Isadora González es una actriz constante en los elencos de telenovelas de Televisa y en programas unitarios como “Como dice el dicho”.
En La Madrastra, Isadora interpretó a Inés Lombardo; pero sus inicios se pueden rastrear a “El privilegio de amar”, telenovela en la que interpretó a “La pequitas”, uno de los personajes que cargaban con el matiz cómico.

Con Dalílah Polanco la une el amor por el teatro con un lazo que se hizo aún más fuerte durante la pandemia. Ahora, Isadora se ha convertido en una de las activistas más fuertes para conseguir votos a favor de Polanco, justo a una semana de la final.

Dalilah Polanco La Casa de los Famosos México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
