Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera reciben duras críticas por su árbol de Navidad

El feliz matrimonio pasará su primera Noche Buena y Navidad junto a su bebé, León.

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez eligieron un árbol de Navidad en honor a su hijo, ‘Leoncito’, pero a sus fans no les agradó mucho la temática.

“Este fin de año tenía que ser especial, la primera Navidad de ‘Leoncito’ y el Árbol de la casa dedicado a él. Te deseábamos tanto, te pedimos tanto a Dios, que eres el mejor regalo de nuestras vidas. Mi época favorita del año con la familia que tanto soñé”, compartió la exconductora de ‘VLA’.

Sin embargo, a varios de sus seguidores no les gustó mucho la decoración que elegieron Carlos y Cynthia, por lo que las críticas no se hicieron esperar: “No me gusto, parece adorno de naturaleza muerta, tal vez un toque de color y mas luces con motivos adoc al tema Navideño"; “Me perdonan pero ese árbol está horrible”; “Eso ya es obsesión"; “Está traumada con los leones, ya parece disco rayado”; “Sinceramente no me gustó, muy triste, nada qué ver con Navidad"; “Parece un montón de ramas secas del patio. Sorry, pero ¿y el color y la alegría? Pobre pino enterrado entre tanta rama seca"; “Que árbol tan tétrico”; “Parecen un montón de ‘cachivaches’ tirados en una esquina”.

También puedes ver:

Talia Rivera, conductora de Televisa, denuncia que la golpearon y le robaron en show de RBD en Estadio Azteca

Poncho de Nigris se burla de su mamá por exceso de bótox: Vas a acabar como La Tigresa

Mueren migrantes ahogados en zona fangosa al tratar de cruzar el río Bravo: DESGARRADOR