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Crystal
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Crystal destapa que su ceguera fue culpa de sus doctores y sus padres, y que LA ESCONDÍAN cuando era niña
La intérprete invidente contó también que su familia que le hizo creer que era genético y ella renunció a ser madre por esa condición, pero después supo la verdad.
Noviembre 24, 2026
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Ericka Rodríguez