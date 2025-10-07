Suscríbete
Cruz Martínez reacciona al romance de Alicia Villarreal: “si quiere regresar a los 15 años es válido”

La expareja de la cantante asegura que busca llegar a un acuerdo legal.

October 07, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Cruz Martínez y Alicia Villarreal.jpg

Alicia Villarreal y Cruz Martínez enfrentan una fuerte batalla legal

Instagram @lavillarrealmx / @mtzcruz

“Yo lo que opino es que paren de enfocar en su vida personal”.

Alicia Villarreal y Cruz Martínez continúan en medio de la polémica que se desató desde que la intérprete de regional mexicano denunció pública y legalmente al productor musical por violencia familiar y robo.

En esta ocasión, el músico fue cuestionado por los medios de comunicación sobre qué le desea a la cantante y a su novio Cibad Hernández, con quien Alicia sostiene un romance desde hace poco más de un mes.

Cabe señalar que la relación del influencer y ‘La Güerita Consentida’ comenzó entre chismes de que es mantenido, vendedor de seguidores en las redes sociales e incluso sus preferencias sexuales fueron señaladas. Además de que el noviazgo inició 20 días después de que Villarreal firmó el divorcio con Martínez.

Ante las preguntas de la prensa, el líder de ‘Kumbia Kings’ sorprendió al hacer una petición en favor de la madre de sus hijos y pidiendo ante las cámaras que dejen de centrarse en su intimidad y hablen de su trabajo.

“Yo lo que opino es que paren de enfocar en su vida personal. Regrésenle a ella lo que ella les ha dado a ustedes tantos años: su música”, dijo, de acuerdo con lo transmitido por ¡Siéntese Quien Pueda!

El intérprete solicitó que “paren un momento” y “ya no se enfoquen tanto en los escándalos que rodean” a la madre de sus hijos: “Yo no deseo nada malo a nadie”, dijo.

En una entrevista previa con el programa ‘Ventaneando’, Martínez también aseveró que “no hay comunicación” entre él y Villarreal, de quien ya está oficialmente divorciado.

“A mí siempre me gustaría hablar con todos, si es posible. Yo creo que nunca es bueno enfocarse en las cosas negativas de la vida. Al contrario, hay que aprender de eso”, mencionó Cruz.

Y cuando la reportera le indicó que “nunca habíamos visto a Alicia mostrando a una pareja como lo está haciendo ahora”, él replicó: “Pues ni conmigo en 25 años casi, pero no pasa nada, o sea, repito: ella es una persona que desde muy chiquita, niña, se ha dedicado a ustedes y a su público, si se quiere ahí de repente regresar a los 15 años, es entendible, es válido”, sentenció Cruz Martínez.

La relación con Melanie Carmona

A pesar de la batalla judicial que sostiene con Alicia Villarreal, Martínez destapó seguir en contacto con la hija de ella, Melenie.

“Sí, platicamos. Ella se siente siempre que ese hogar existe y siempre va a existir”, finalizó.

Cruz Martínez Alicia Villarreal
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
