Alicia Villarreal mantiene al agresor de su hija en su equipo, asegura Carmona: “Es algo inaudito para mí”

“Claro que sé todo y obviamente nunca he estado de acuerdo, es algo inaudito para mí”.

Fue en 2021, cuando Melenie, la hija de la cantante Alicia Villarreal y del actor Arturo Carmona, reveló que sufrió acoso por parte de un familiar, a quien consideraba como su hermano mayor. En el núcleo de la joven se supo lo que había sucedido, pero nadie tomó acciones contra el agresor por cuestiones de salud de la abuela, explicó.

En días recientes, Carmona compartió su frustración al descubrir que el agresor de su hija Melenie, trabaja en el equipo de Villarreal. Esto generó un profundo malestar en el también exfutbolista, quien calificó la situación como inaceptable. “Claro que sé todo y obviamente nunca he estado de acuerdo, es algo inaudito para mí, sí causó muchísima molestia”.

Arturo no se explica por qué el familiar materno que afectó a su hija sigue a un lado de la ex vocalista del Grupo Límite, pero insiste que está a la espera de que todo se aclare. “Aún no entiendo el porqué, pero yo creo que en su momento todo esto se tiene que aclarar, principalmente por la salud de mi hija, hablando de temas emocionales y mentales”, indicó.

En medio de esta situación, Carmona afirma que lo más importante es que Melenie esté bien y destacó que ha logrado independencia y madurez, pese a la terrible experiencia que vivió.

“Mi hija está muy bien, afortunadamente, después de todo lo que se ha vivido en su momento, ella emocionalmente está bien, ha salido adelante, es una mujer muy madura, de gran corazón, noble, que hoy que está viviendo de forma independiente, la veo tranquila, realizándose y haciendo una vida de una manera sana, principalmente, que es lo que a mí me importa como padre”, expresó el actor.

La revelación del abuso de Melenie

La hija mayor de Alicia contó que aquella experiencia ocurrió el 12 de noviembre de 2016, cuando estaba al cuidado del hombre, al que la familia lo consideraba responsable, “buen niño”, trabajador y honesto. El individuo salió para acompañar a su novia a su casa, y a su regreso, tocó la puerta de la recamara de Melenie. Le dijo que había escuchado ruidos y que por seguridad se quedaría a dormir en su habitación.

“Yo tomé la pend*ja decisión de dejarte pasar. Pasaron horas y lo único que recuerdo fue tu mano dentro de mi short. Me quedé totalmente paralizada por un buen rato y tú nada más no te quitabas. Sentí como ibas cada vez acercándote más, hasta que tuve el valor de pararme y correr al baño a encerrarme”, relató la joven hija de la cantante.

Y siguió con la revelación, diciendo que pasó dos horas encerrada en el baño, llorando, hasta que salió a confrontarlo, pero ya se había ido. “Me hiciste quedar como estúpida. Me hiciste sentir sola por mucho tiempo y desconsolada. Me hiciste sentir como si fuera mi culpa y lo peor de todo es el hecho de que tengo que seguir viendo tu cara de ‘ching*quedito’ todas las Navidades porque hasta la fecha mi abuela no sabe”, comentó en 2021.

Y finalizó recordando que “no podía creer que tú, que eras como mi hermano mayor, tuviste el valor de verme de otra manera cuando crecimos prácticamente juntos. Me arrepiento de ser tan inocente y tan ilusa. Me arrepiento de no haber tenido el valor de pararme, moverme o golpearte, ya que tú tomaste eso como excusa”.

Melenie expresó también que lo más doloroso es que varias personas que sabían lo sucedido, trataban a su agresor como si nada hubiera pasado.

¿De dónde surgió la versión de que Alicia contrató al abusador de su hija?

La nueva hipótesis sobre qué provocó la furia de Cruz Martínez en contra de Alicia fue dada a conocer en el programa ‘De Primera Mano’, donde Addis Tuñón comunicó lo que presuntamente pasó.

“Hay otra versión de qué es lo que detona esta discusión que terminan escuchando hasta los vecinos esa noche. Aparentemente no es ningún tema que relacione a Arturo Carmona ni a otra tercera persona en discordia, sino a otra situación que involucra directamente a Alicia Villarreal y a su hija Melenie Carmona”, precisó.

La comunicadora aseguró que Martínez explotó cuando se enteró que la mamá de sus hijos contrató al abusador de su hijastra Melenie.

“Presumiblemente Alicia Villarreal decidió contratar a la persona que tiempo antes la misma Melenie señaló como alguien que presuntamente cometió un abuso contra ella, es decir, que presuntamente la vulneró“, dijo Tuñón.

Aunque ni la cantante ni el productor musical han confirmado o negado dicha versión de los hechos, Addis Tuñón aseguró que “esta versión ya consta en el expediente de defensa de Cruz Martínez”.

