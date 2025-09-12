Cruz Martínez regresa a los juzgados y se defiende: “Me siento tranquilo”

“Estamos contentos de lo que se ha avanzado”.

El exesposo de Alicia Villarreal acudió a la Fiscalía de Nuevo León, en Monterrey, respondiendo a una de las citaciones derivadas de la denuncia que interpuso la cantante por violencia familiar.

Al salir del Poder Judicial, Cruz Martínez ofreció algunas palabras a los medios de comunicación que ya lo esperaban, indicando que su visita tuvo como misión revisar las denuncias en su contra por violencia familiar, feminicidio y robo. Además, durante su estancia, le explicaron que la audiencia sería pospuesta para próximos días.

“Asignaron otra fecha para darnos un poco el inicio del proceso y lo que dicte la ley; si cambia la fecha, pues tenemos que respetar”, externó el productor musical.

El también músico de ‘Los Kumbia Kings’ señaló que el proceso avanza bastante bien y se dijo tranquilo ante lo que pueda ocurrir, pues aseguró que todo lo hace en cumplimiento de la ley.

“Me siento tranquilo, y creo que cuando se trata de la familia, es algo tranquilo. Ustedes me conocen como persona, saben que siempre he apoyado a la familia y es lo mismo aquí, y estamos obviamente respetando lo que dice la ley y el proceso, y estamos contentos de lo que se ha avanzado”, indicó a la prensa.

Martínez reveló que sus hijos viven con él, pero intenta mantenerlos enfocados en otras cosas, reiterando que su prioridad es su familia y la música sin restar importancia al proceso legal que enfrenta.

“Yo estoy voluntariamente desde antes de que me acusaran queriendo informar todas las cosas. Todas las pruebas que existen de mi relación, yo no soy un libro abierto, si la otra parte es un libro abierto, pues ustedes saben”, dijo sin querer mencionar a su expareja.

Y agregó: “Yo me dedico a la música, me dedico a la creación, no me dedico a esto. No necesito de esto, o sea, mi vida ya estaba hecha, ustedes me conocen desde antes que me casé“.

¿Cruz Martínez fue declarado prófugo de justicia?

En meses pasados, la Fiscalía giró una orden de aprehensión luego de que no se presentara a una audiencia clave, aparentemente por un tema personal que no pudo justificar. Sin embargo, varios días después un juez suspendió la orden dejándolo de nuevo en libertad.

Alicia Villarreal no asistió

El equipo legal confirmó que ‘La Güerita Consentida’ no asistió a la audiencia, bajo el argumento de que dada la naturaleza del caso, consideraron prudente mantenerla en resguardo.

“Nosotros como asesores jurídicos estaremos presentes en esta audiencia, ya que se va a ver si se lleva a cabo o va a haber una nueva fecha”, mencionó Ulrich Richter.

Tras la ausencia de Alicia su representante legal indicó qué fue lo que pidió saber tras esta audiencia.