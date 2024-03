Criticaron a Vadhir Derbez por descuidar su peso y esta fue la tajante respuesta del actor

De acuerdo con algunas teorías surgidas en redes sociales, Vadhir Derbez habría tenido un aumento significativo de peso que terminó por afectar su imagen, lo que desató una auténtica lluvia de reacciones y memes que terminó por enfurecer al actor, quien expresó su malestar en una entrevista reciente.

Harto de los señalamientos, el hijo de Eugenio Derbez emitió unas impactantes declaraciones sobre el amor propio que pronto le dieron la vuelta a las redes sociales y hasta su famoso papá se pronunció sobre ello, ¡entérate!

VADHIR DERBEZ ESTALLA CONTRA SUS HATERS: '¿QUÉ TIENE DE MALO?’

La airada reacción que Vadhir Derbez tuvo durante una entrevista reciente pronto dio bastante de qué hablar entre sus seguidores, quienes no tardaron en viralizar las palabras del actor y productor.

“La verdad es que, ¿qué tiene de malo? No tiene nada de malo”

“Deberíamos de saber más allá de comentar sobre el cuerpo de las personas, uno, y dos, la verdad es que, ¿qué tiene de malo? No tiene nada de malo y me puedo estar preparando para un personaje o puede ser simplemente que haya querido no cuidarme y comer delicioso, apapacharme un rato”, expresó el famoso, quien lamentó el hecho de que algo tan “estúpido” como su físico hubiera tomado tanta relevancia.

Por otro lado, Eugenio Derbez se unió a las reacciones y habló también sobre las recientes críticas de las que fue blanco su hijo de 33 años , asegurando que lo más importante ante todo es la seguridad.