Critican a Luis Miguel por ignorar a su público en España: “Es una falta de respeto”

Luis Miguel se volvió tendencia en redes sociales durante el pasado fin de semana tras arrancar su gira por España. Estos conciertos, que ya tenían varios meses agotados, generaron una alta expectativa entre sus miles de fans que esperaban ansiosos disfrutar de sus éxitos. Sin embargo, el resultado no dejó un buen sabor de boca para algunos.

A través de redes sociales, algunos fans dijeron sentirse decepcionados con el intérprete de “La Bikina”. Primero, Luis Miguel comenzó su concierto en el Santiago Bernabéu con una hora y media de retraso, y para colmo, el espectáculo duró apenas una hora y 20 minutos.

Además, lo acusaron de ignorar a su público. Al final del concierto, todos le pedían que cantara al menos una canción más de su amplio repertorio de éxitos, pero Luis Miguel se negó y dio por terminado el espectáculo. Sumado a esto, se fue sin despedirse, ni siquiera dio un “buenas noches” o un “gracias”, lo que aumentó aún más la molestia de algunos fans.

Estas actitudes no gustaron mucho al público español, y varios medios europeos replicaron el sentir de los fans en sus respectivas plataformas.

No todos estuvieron inconformes

Si bien hubo quejas, muchos otros resaltaron haber vivido una gran noche cantando y coreando los éxitos de “El Sol de México”.

Es importante resaltar que solo en el concierto del Santiago Bernabéu, Luis Miguel logró reunir a más de 45 mil asistentes, algo que pocas veces sucede en ese escenario.

Durante poco más de hora y media, el cantante bailó, interpretó canciones como “Culpable o no”, “Será que no me amas”, “Suave”, “Te necesito”, “Hasta que me olvides”, entre otras.

La noche histórica de Luis Miguel en el Bernabéu, la más multitudinaria en España



Madrid, 6 jul (EFE).- El ‘Sol de México’, el cantante Luis Miguel, ha reunido en el renovado Santiago Bernabéu a más de 45.000 seguidores que han aclamado sin parar este sábado por la noche su voz… pic.twitter.com/rWD5LuWSKh — Mario (@MarioPhoenix24) July 7, 2024

Michelle Salas presente en concierto de Luis Miguel en España

La hija de Luis Miguel, Michelle Salas estuvo en primera fila aplaudiendo constantemente al intérprete, y ella misma compartió en su cuenta de Instagram que estaba en el concierto de su padre.

Recordemos que su relación ha mejorado notablemente recientemente, después de muchos años de altibajos que los mantuvieron separados. En los últimos meses, los hemos visto juntos en varios eventos y situaciones públicas.