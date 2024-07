¿Tiene contacto con Luis Miguel? Milagros Pabón, la hija no reconocida del cantante, habló por primera vez

El rumor sobre que Luis Miguel tiene una nueva hija no reconocida sigue creciendo. Se trata de una joven venezolana de 25 años llamada Milagros Pabón.

USuarios en redes sociales se han dedicado a encontrar aspectos físicos similares entre el cantante y la joven. Además, vinculan a la madre de Pabón con Luis Miguel en una breve relación hace años, aunque no hay evidencia que lo compruebe.

Desafortunadamente, la madre de Milagros Pabón falleció hace unos años, por lo que no se puede obtener su versión al respecto.

¿Qué relación tienen Luis Miguel y Milagros Pabón?

A pesar de la ola de rumores, Milagros habló por primera vez en sus redes sociales, compartiendo algunas noticias sobre su “relación paternal” con Luis Miguel, a lo que ella respondió: “Sin palabras”.

En otra publicación, la venezolana negó por completo ser la hija no reconocida de Luis Miguel: “No he dado entrevistas y no he hablado con ningún periodista. No tienen historia”, escribió.

En una historia de Instagram recién compartida, Milagros dijo: “Iniciaron, desarrollaron, esparcieron, opinaron y sacaron conclusiones de mi sin que yo me haya pronunciado al respecto”.

La joven venezolana no ha querido aclarar los rumores que han surgido sobre ser la supuesta hija no reconocida de Luis Miguel. Instagram milipabone

Mientras tanto, en sus publicaciones, sus seguidores comentan sobre el tema, aunque nadie sabe con certeza cómo surgió dicho rumor.

¿Tiene Milagros Pabón parentesco con otra famosa cantante?

En medio de toda esta polémica, surge el nombre de Fanny Lú debido a un lazo familiar y profesional con Milagros Pabón.

Pabón es la actual pareja de Mateo, hijo de Fanny Lú, quien está incursionando en el mundo de la música. Además, Milagros trabaja con él para impulsar su carrera en el mundo del espectáculo.