Sin esposo ni hijos: Cuál es el secreto de Ana Martin para ser feliz en libertad

Ana Martín apareció recientemente en una entrevista con Yordi Rosado, quien le preguntó cómo le hacía para lucir tan bien a sus 78 años de edad... La respuesta, fue más que honesta!

“Porque nunca me casé ni tuve hijos... ¡Ayuda mucho! ¡No tienes idea cuánto!”, respondió Ana Martin, quien actualmente aparece en la telenovela “AMAR”, protagonizada por Eva Cedeño y David Zepeda.

La primera actriz comenzó su carrera desde muy joven, con un consejo de su padre, Jesús Martínez “Palillo": " Al público siempre le tienes que decir la verdad, el público es el que te levanta o te tira”.

Y con esa verdad, Ana Martin ha revelado su secreto para ser feliz, totalmente libre.

“Si sigo aquí, a esta edad, es porque tengo al público. Estoy en las redes sociales”, admitió la actriz.

En entrevista con Las Estrellas, Ana Martin reconoce el amor de sus fans: “A mi edad sigo aquí con un gran amor del público ahora en las redes, el apoyo, las pláticas, los consejos. Y a mi edad, a los 78 años que tengo, son 8 millones de seguidores entre todas las redes... Hay una interacción divina”.

“Yo fui rebelde, siento que cada vez es más difícil la vida, el mundo ha cambiado, es un cambio de era. Los jóvenes tienen que luchar cada vez más porque si antes había 3 o 4 ahora son 20 o 30, tienes que superarte. La carrera que sea implica sacrificio, pasión, entrega”.

También ha admitido que ella buscó su libertad y felicidad pese las opiniones de los demás: “Mi mamá lo que quería es que yo me casara de blanco, virgen, y no me dedicara a esto. Tuve que romper. Me fui de mi casa a los 21 años, dije ‘ahí se ven, mi mamá armó un escandalazo”.

“No me casé, no tuve hijos, porque tener un hijo es una gran responsabilidad. Es un proyecto de vida, es un tronquito... No es ‘nos amamos y vamos a tener hijos’... Es más, cuando estaba joven dije ‘si llego a tener un hijo, no va a ser con el hombre con el que estoy viviendo la gran pasión en ese momento, ¡no! Va a ser con mi mejor amigo, para armar ese proyecto de vida porque los niños son como esponjas y se tiene que preparar ese maravilloso árbol que va a crecer’”.

Así que al final, Ana Martin nunca tuvo hijos, y aunque le dicen que está sola, ella responde contundente: “Sí, me encanta la soledad. A la soledad si la agarras de tu amiga, es una maravilla. Pero si la agarras de enemiga, mata”.

“Soy una mujer libre hasta esta edad. Viajo, ando sola, me disfruto yo sola, disfruto a las amistades”.

“Mi vida ha sido blanco y negro, nunca gris, y lo que más me ha dolido son las personas, los verdaderos amigos que uno escoge y que es la verdadera familia, que he tenido y se han ido, pero los llevo en el corazón”, admitió Ana Martin, quien también recomienda tomar terapia para saber enfrentar las emociones.

“Las terapias son muy importantes, por eso hablo de la gente tóxica, bórrenla del mapa. Y hablo mucho del amor propio, que nadie decida por ustedes, sean ustedes mismos”.