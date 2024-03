¿Con quién se casa Laura León? Esto es todo lo que se sabe del misterioso galán que flechó a ‘La Tesorito’

Laura León no pudo resistirlo más, por lo que compartió su felicidad con todos sus fans: “La Tesorito” volverá a casarse a sus 71 años y no podría sentirse más dichosa, ¿qué se sabe de su galán?

Como te informamos en TVyNovelas , la cantante dio la noticia... pero incompleta, pues apenas y reveló algunos pocos detalles de su nuevo esposo, a quien definió como una persona “muy mayor”.

“Estoy a punto de casarme, después de dos años de relación con mi novio, ya me pidió que me case con él. Él me pide que nos retiremos, que nos vayamos a viajar juntos y todo. Que me regale un tiempo para mí… Ya me dio mi anillo”, reveló la cantante en una charla con Telediario.

Como era de esperarse, las búsquedas sobre el hombre que conquistó el corazón de la intérprete de Mujeres engañadas se dispararon en cuestión de horas: esto es todo lo que sabemos sobre el hombre con el que se casará Laura León.

¿QUIÉN ES EL MISTERIOSO CONQUISTADOR DE LAURA LEÓN?

Laura León no quiso brindar muchos detalles de su amor debido a que es una persona ajena a los reflectores, por lo que optó por respetar su decisión de estar separado de la farándula.





Sin embargo, sí se han logrado desmenuzar algunos detalles del nuevo galán de Laura León : por ejemplo, la pareja lleva sosteniendo una relación a distancia desde hace dos años y se trata de un hombre “muy espléndido” con ella que reside en Estados Unidos.

“No nos vemos diario, él viene de vez en cuando, vive en Estados Unidos, es un hombre muy simpático, muy espléndido, me hace sentir feliz cuando estoy con él. Ya es un hombre mayor, pero qué lindo tener con quién platicar, conversar, su cultura, todo eso a mí me llama mucho la atención y estoy muy contenta”, reveló “La Tesorito” en la entrevista.

"Él es una persona muy linda, muy espléndida, lindo. Me lo probé, me quedó y me lo llevo… Es una persona muy mayor”, expresó la cantante, quien no descartó pausar su carrera para disfrutar de esta nueva etapa.