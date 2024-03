Laura León, “La tesorito”, anuncia que se casa a sus 71 años con un hombre misterioso “muy mayor”

La cantante Laura León está muy emocionada y compartió la felicidad con su público de que ya le pidieron matrimonio, a sus 71 años, y pues claro que dijo que sí.

“La tesorito” lleva dos años de relación amorosa con un hombre, que según ella es “muy mayor”, no es figura pública, pero la trata muy esplendido.

“Estoy a punto de casarme, después de dos años de relación con mi novio, ya me pidió que me case con él. Él me pide que nos retiremos, que nos vayamos a viajar junto y todo. Que me regale un tiempo para mí… Ya me dio mi anillo”, reveló en entrevista para Telediario.

La interprete de “Suavecito, suavecito” confesó que está pensando hacer una pausa en su carrera artística para vivir a plenitud su futuro matrimonio.

“Creo que sí, tesoritos, me voy a ir por ahí con él a que me haga feliz. Ya me hace. Hay que darse un tiempecito”, comentó.

Y aunque ella misma acepta que aún tiene pendientes muchos proyectos profesionales, hacer su vida al lado de su futuro esposo es prioridad para ella.

“Todavía faltan cosas por descubrir de una misma, porque te dedicas demasiado a tu carrera, que es mi pasión, que es por lo que yo estoy viva, pero no sé, hay que darse un tiempecito. Me voy a casar”, dijo.