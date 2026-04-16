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¿Cómo fue el ROMANCE entre Aylín Mujica y Mel Gibson y por qué terminaron? Ella lo despeja todo

Aylín todavía recuerda cómo Gibson le decía que quería estar con ella toda la vida.

Abril 16, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Mel Gibson y Aylín Mujica sostuvieron una relación por varios meses.

Getty Images

“Lo único que puedo decir sobre él es que es un muy buen hombre, es increíble, muy inteligente”.

La cubana Aylín Mujica contó a la prensa cómo hace algunos años fue novia del actor de Hollywood, Mel Gibson.

La conductora y actriz dijo antes reporteros que “fue hace uno años atrás, pero sí algo muy bonito que vivimos y ya, se acabó… Él estaba en proceso de divorcio, estaba soltero, pero divorciándose, fue un poquito complicado a nivel legal”, expresó.

Al cuestionarle si fue su gran amor y si pensaba en que podrían estar juntos toda la vida, Mujica respondió: “eso decía él, la cosas como son”, al tiempo que negó el verse a futuro con el actor. “Ahorita estoy esperando al amor de mi vida”.

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Ante rumores de que el protagonista de ‘Corazón valiente’ la dejó vestida y alborotado fue contundente.

“No me dejó vestida y alborotada, vivimos lo que teníamos que vivir de manera responsable y cada quien cogió el lugar que tenía que agarrar”, dijo.

Pero esta no es la primera vez que Aylín habla del tema. En el pasado dio más detalles del romance con Gibson. Durante su visita al programa ‘Dime la neta’, de ‘Lubox’, declaró que fueron novios por tres meses y que todo ocurrió en 2006.

“Me dijo: '¿Quieres ser mi novia?’. Y yo le dije ¡sí!”, contó sobre cómo el actor de ‘Mad Max’ se comportó como todo un caballero al cortejarla. Aylín incluso recordó los momentos junto a él y señaló que era un buen besador, aunque a ella la cautivó más su forma de ser y su inteligencia: “Sabes qué, me besó el cerebro. Las mejores pláticas de mi vida. Es un tipo sumamente culto”, añadió.

La villana de los melodramas también compartió que entre ellos había mucha química porque “obvio que es intenso igual que yo. Creo que la gente que amamos la vida somos intensos. Vivir así es lo que nos hace humanos y él es un tipo que tú puedes pasar horas y horas hablando”.

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Aylín también contó que su relación sucedió cuando Mel se encontraba rodando la cinta ‘Apocalypto’. Sin embargo, su romance no prosperó por temas personales.

“Él estaba en un proceso de divorcio muy fuerte que tenía que dejar millones y millones a su ex”, dijo.

Cabe recordar que el histrión pagó 425 millones de dólares a su exesposa, Robin Denice Moore.

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“Yo también me estaba divorciando, y lo único que puedo decir sobre él es que es un muy buen hombre, es increíble, muy inteligente. Puedes pasar días platicando con él, es una enciclopedia”, agregó Mujica.

Finalmente, y de forma más personal contó que Mel alguna vez le tocó en piano la canción ‘El Breve Espacio en que no estás’, de Pablo Milanés. Además de calificarlo como romántico en la intimidad, recordó que le llegó a cocinar pasta.

Aylín Mujica Mel Gibson
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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