Clara Chía y Gerard Piqué reaparecen tras los rumores de quiebre: así se les vio

Gerard Piqué y Clara Chía reaparecieron juntos horas después de que se difundiera la noticia de su supuesta separación luego de tres años de relación. Aunque poco después personas cercanas a la pareja salieron a desmentir dichos rumores, la información de su presunto quiebre se viralizó rápidamente.

Fue la comunicadora española Adriana Dorronsoro quien, durante el programa ‘Vamos a Ver’ de Telecinco, declaró ante las cámaras: “La pareja que llevaba casi tres años junta y que ha roto son Gerard Piqué y Clara Chía. Me confirman que han roto”.

Sin embargo, poco después el periodista Jordi Martín, quien ha seguido de cerca las vidas de Shakira, Gerard Piqué y Clara Chía en los últimos años, desmintió estos rumores y señaló que daría más información.

Gerard Piqué y Clara Chía fueron captados juntos

Poco después de que se difundiera su falso quiebre, Gerard Piqué y Clara Chía fueron captados mientras llegaban juntos, a bordo de su auto, al departamento que comparten en Barcelona, España.

La pareja fue grabada por las cámaras de Europa Press, sin embargo, aunque los reporteros trataron de entablar una conversación con ellos, se negaron a hablar por completo.

A bordo de un auto negro, la pareja no miró las cámaras ni bajaron los vidrios, entrando rápidamente en el estacionamiento del complejo.

Según información de Jordi Martín, la pareja está cansada de que cada tanto anuncien su supuesta separación, sin embargo, hasta el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado directamente sobre estos rumores.

Clara Chía y Gerard Piqué estarían atravesando una crisis

Aunque el mencionado periodista español aseguró que la ruptura de Gerard Piqué y Clara Chía es falsa, señaló que, según fuentes cercanas a la pareja, sí están atravesando por un bache en su relación.

“La pareja estaría atravesando una profunda crisis, bueno… hoy cuando me pongo en contacto con el entorno de Piqué y también con una persona cercana a Shakira, me desmienten esta ruptura y me confirman que la pareja está atravesando una crisis”, señaló el paparazzo.

El comunicador explicó que, según sus fuentes, hay muchos motivos de crisis, como celos y la presunta falta de formalidad en la relación por parte de Gerard Piqué.

“Clara Chía no lleva nada bien los viajes de Gerard Piqué a Miami, que se siente sola, que no le da su lugar Gerard Piqué, para ella, Piqué no está siendo claro en la relación, está jugando un poco a la ambigüedad, a Clara Chía le preocupa la vida que está llevando Piqué en Miami, ya que su amigo Riqui Puig, que vive en Los Ángeles, juega en el Galaxy, acude frecuentemente a Miami a ver a su amigo y eso le preocupa a Clara Chía. Me dicen que hay un tema de celos, me dicen que el tema de los niños de que Piqué aún no le ha presentado a Clara Chía, ella lo está llevando mal”.

“Es cierto que Clara Chía le ha dado un ultimátum y le ha dicho: ‘O te pones las pilas y me das mi lugar en la relación o es verdad que yo así no voy a poder continuar”, añadió.

