Jordi Martin tiene otros datos: Niega ruptura y que Gerard Piqué haya sido infiel a Clara Chía

Una bomba estalló con el reporte de la comunicadora española Adriana Dorronsoro durante el programa ‘Vamos a Ver’ de Telecinco, donde informó que Gerard Piqué y Clara Chía han terminado su romance.

“Que estoy indagando un poco los motivos, porque me hablan de terceras personas, pero todavía no está muy claro. Ha habido crisis, saben que llevan muchos meses rumores de crisis entre ellos, de hecho, hace un mes apareció Piqué en Miami en una heladería con una chica pelirroja, no sé si esa chica será el motivo o no, pero es verdad que ha habido muchos rumores, pues me lo confirman”, dijo en televisión.

Sin embargo, el paparazzi que tomó las fotos que confirmaron el inicio del romance de Piqué con Clara Chía tiene otros datos.

En redes sociales, Jordi Martin fue claro: “PIQUÉ Y CLARA NO HAN ROTO”.

“Me desmienten categóricamente que la relación haya llegado a su fin. Como ya anticipé hace un mes, la pareja me aseguran que no estaría pasando por un buen momento por los continuos viajes de Piqué a Miami pero no hay ruptura. Hoy daré más detalles en mi canal de YouTube”.

Piqué tampoco fue infiel con misteriosa mujer, según Jordi Martin

Hace unas semanas, Jordi Martin también habló sobre las imágenes de Piqué con una misteriosa mujer. Dicho video fue presentado en Telemundo como una nueva infidelidad de Piqué, pero el paparazzi rechazó el reporte.

“Seamos rigurosos con la información, Piqué llegó con su amigo, y él llegó con su novia. Con lo cual desmentimos la información que dio Telemundo”, dijo hace unos días.

Cabe recordar que fue Jordi quien captó las primeras imágenes de Clara Chía con Piqué, lo que confirmó su relación hace casi 3 años.

En aquella ocasión, según él mismo reveló, le pagó 5 mil euros a una empleada de la empresa de Piqué donde también trabajaba Clara Chía. Tras ese reporte, pudo colarse a un evento y ahí tomó las fotos.

Jordi Martin ha seguido la vida de Piqué y también ha reportado otras infidelidades contra Shakira.