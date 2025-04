Circulan impactantes rumores de quiebre entre Gerard Piqué y Clara Chía: lo que se sabe

Gerard Piqué y Clara Chía, una de las parejas más polémicas de los últimos años, podrían haber terminado su relación, de acuerdo con información compartida por la comunicadora española Adriana Dorronsoro durante el programa ‘Vamos a Ver’ de Telecinco.

“La pareja que llevaba casi tres años junta y que ha roto son Gerard Piqué y Clara Chía. Me confirman que han roto”, dijo la periodista al aire.

Luego, señaló que el motivo de su ruptura podría deberse a terceras personas, sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado nada.

“Que estoy indagando un poco los motivos, porque me hablan de terceras personas, pero todavía no está muy claro. Ha habido crisis, saben que llevan muchos meses de rumores de crisis entre ellos, de hecho, hace un mes apareció Piqué en Miami en una heladería con una chica pelirroja, no sé si esa chica será el motivo o no, pero es verdad que ha habido muchos rumores, pues me lo confirman”.

Por su parte, el presentador Joaquín Prat señaló: “Redoble de tambor. Ya sé que es muy desagradable una ruptura, aunque alguna ruptura sentimental muchas veces es una oportunidad para ambos, para seguir siendo felices y para seguir buscando la felicidad. Sin embargo, hasta aquí hemos llegado”.

Gerard Piqué y Clara Chía hicieron oficial su relación luego de la controvertida y muy sonada ruptura del ex futbolista con Shakira después de 12 años y dos hijos en común. Separación que le dio la vuelta al mundo y que dio como resultado muchas canciones por parte de la colombiana como “TQG” y la “BZRP Music Session #53".

Otros rumores sobre la relación de Gerard Piqué y Clara Chía

Por su parte, el periódico deportivo catalán aseguró que fuentes cercanas a Gerard Piqué y Clara Chía han señalado que es “absolutamente falso” que hayan terminado su noviazgo.

De momento, no hay más información y los protagonistas de este escándalo no se han pronunciado al respecto.

Por su parte, el paparazzo Jordi Martín, quien ha seguido muy de cerca las vidas de Shakira, Gerard Piqué y Clara Chía desde hace varios años, se pronunció sobre el supuesto quiebre a través de un mensaje en redes sociales, negando completamente estas afirmaciones.

“PIQUÉ Y CLARA NO HAN ROTO. Me desmienten categóricamente que la relación haya llegado a su fin. Como ya anticipé hace un mes, la pareja me aseguran que no estaría pasando por un buen momento por los continuos viajes de Piqué a Miami pero no hay ruptura”, escribió en Instagram.

“Me desmienten por completo la ruptura entre Piqué y Clara Chía. Me aseguran que Clara lleva fatal los viajes de Piqué a Miami y como ya anticipé hace un mes, están pasando por un bache, pero no han roto. Me aseguran que el fin de semana estuvieron en Andorra juntos”, añadió en una historia de Instagram.

LEE MÁS: