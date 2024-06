Un paparazzi español fue sentenciado por acoso y hostigamiento a Clara Chía: ¿qué condena tendrá que pagar?

Desde el inicio de su relación con Piqué, Clara Chía se ha enfrentado a numerosas controversias que exponen algunos aspectos de su vida privada. Por lo que en cuestión de días, la española experimentó un cambio radical en su realidad, pues de ser completamente desconocida, se convirtió en una persona constantemente asediada por las cámaras.

Esta transformación habría sido sumamente complicada de sobrellevar para ella, provocándole incluso problemas emocionales y motivándola a tomar medidas drásticas para cesar esta invasión a su intimidad. Entre los movimientos que formaron parte de sus tácticas para mantenerse a salvo, destacaron un par de denuncias contra quienes se han empeñado en saber todo sobre ella, como la demanda en la que señaló a Jordi Martin de hostigarla.

Tras meses en los que se realizaron las indagaciones correspondientes para deslindar responsabilidades y algunos desencuentros más, finalmente se emitió una resolución que favoreció a la afectada y limitó las interacciones que el fotógrafo puede tener con la pareja del futbolista.

Jordi Martin pierde contra Clara Chía

De acuerdo con información recopilada por People, el paparazzi español tendrá que mantenerse alejado al menos mil metros de distancia de la casa de la novia de la joven, pues se giró una orden de alejamiento para impedirle buscarla cerca de su domicilio. Se sabe que esta medida tiene una duración de 18 meses, sin embargo, al concluir este periodo, seguirá sin poder buscar cualquier tipo de contacto con ella, sin importar sus motivaciones.

Adicionalmente, se estableció un pago por el concepto de indemnización, cuya cifra está estimada en poco más de 3 mil euros. Según lo establecido, esta cantidad servirá para que la joven costee gastos médicos que pudieran derivarse de los episodios que denunció, así como de secuelas que este comportamiento le haya dejado, todos avalados por informes forenses que le den veracidad.

Qué consecuencias podría tener si incumple esta sentencia hacia la novia de Gerard Piqué

Por el momento, no se tiene establecido que Jordi Martin pueda enfrentar problemas legales de mayor importancia si no acata las órdenes de los tribunales, de modo que es pronto para asegurar que el paparazzi podría ser encarcelado si desobedece las medidas. No así, anteriormente ya corrió el riesgo de ser requerido por las autoridades, cuando presuntamente fue interceptado por personal de seguridad de una empresa de Piqué.