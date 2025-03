Así cantó Shakira con la niñera que descubrió la infidelidad de Gerard Piqué: ¡con todo e indirecta!

No cabe duda de que, aunque los críticos de Shakira piensan que la colombiana ya cansa mucho con sus breves pero letales dardos para Gerard Piqué, la cantante no piensa “quitar el dedo del renglón” y, en esta ocasión, se acompañó de Lili Melgar, su mano derecha en el cuidado de sus hijos Sasha y Milan, para demostrar que ella no olvida fácil las traiciones.

¿Cómo fue el explosivo momento en el que Lili Melgar y Shakira “rasparon” a Gerard Piqué con una incómoda frase en pleno show en vivo y por qué la colombiana quiere tanto a la niñera que volvió a contratar tras darse cuenta de una terrible injusticia? ¡Entérate de todo!

¿POR QUÉ INVITÓ SHAKIRA A SU NIÑERA AL ESCENARIO?

Para su cuarto concierto en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México celebrado este 26 de marzo, Shakira tuvo una invitada especial en el escenario: Lili Melgar, la mujer que se encarga de cuidar a Sasha y a Milan y que fue despedida por Gerard Piqué sin recibir un solo centavo de indemnización por un escandaloso motivo.

Lili Melgar, enfundada en un traje vaquero en color oscuro, bailó con su jefa y gritó con mucho entusiasmo una de las frases más fuertes de la canción “El Jefe”, la cual escribió la colombiana justo para visibilizar su situación de despido.

Fragmentos como “Tengo un jefe de mier... que no me paga bien” y “Lili Melgar, para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización” se viralizaron desde el lanzamiento de la pieza y tuvieron su explicación justo hace unas horas, cuando Lili en persona se hizo presente para acusar la injusticia de Gerard Piqué a su manera.

“Dile la verdad, aún sin indemnización”, le pidió Shakira a su también amiga en medio de los emocionados aplausos del público... ¡no cabe duda de que fue una sorpresa sensacional!

¿QUIÉN ES LILI MELGAR Y POR QUÉ SHAKIRA LA APRECIA TANTO?

Lili Melgar es una mujer de origen boliviano que fue contratada por Shakira y Gerard Piqué para cuidar a Sasha y Milan, los hijos de la pareja, y una de sus observaciones fue clave para que la colombiana confirmara que su pareja le “ponía el cuerno” con Clara Chía.

Cada que Shakira salía de viaje, la comida se acaba más rápido que de costumbre y, además, un frasco de mermelada que nadie tocaba comenzó a aparecer más vacío, pistas que hicieron sospechar a Lili Melgar: al final, fue ella quien le abrió los ojos a la colombiana de que el papá de sus hijos la traicionaba.

Cuando el escándalo por infidelidad se desató, Gerard Piqué se desquitó con Lili y la despidió sin darle un solo centavo por su trabajo, injusticia que Shakira plasmó en “El Jefe”.

En la actualidad, Lili Melgar es la mano derecha de Shakira en el cuidado de su familia ya que la colombiana volvió a contratarla cuando se mudó a Miami y, desde entonces, ambas son inseparables... ¡hay confianza y cariño en ellas!

¿QUÉ DICE LA LETRA DE “EL JEFE”, LA CANCIÓN QUE SHAKIRA CANTÓ CON SU NIÑERA?

“El Jefe”, una explosiva canción que Shakira lanzó en el 2024 en colaboración con Fuerza Regida, causó un auténtico revuelo debido a que en la letra la colombiana menciona a Lili Melgar y hasta a su exsuegro , algo que pudo acarrearle un problema judicial: ¡esto dice!

Shakira, Shakira

Fuerza Regida

7:30, ha sonado la alarma

Yo con ganas de estar en la cama

Pero no se puede

Llevo a los niño’ a las nueve

El mismo café, la misma cocina

Lo mismo de siempre, la misma rutina

Otro día de mierda

Otro día en la oficina

Tengo un jefe de mierda que no me paga bien

Yo llego caminando y él en Mercedes-Benz

Me tiene de recluta

El muy hijo de puta, yeah

Estás soñando con irte del barrio

Tienes todo pa’ ser millonario

Gustos caros, la mentalidad

Solo te falta el salario

Se acumulan las facturas, ser pobre es una basura

Mamá siempre me decía que estudiar todo asegura

Estudié y nada pasó, maldita vida tan dura

Trabajo más que un cabrón, pero follo menos que un cura

Qué ironía, qué locura, esto sí, es una tortura

Te matas de sol a sol y no tienes ni una escritura

Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura

Pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura

Tengo un jefe de mierda que no me paga bien

Yo llego caminando y él en Mercedes-Benz

Me tiene de recluta (te tienen de recluta)

El muy hijo de puta (el muy hijo de puta)

Estás soñando con irte del barrio

Tienes todo pa’ ser millonario

Gustos caros, la mentalidad

Solo te falta el salario

Tienes un jefe de mierda que no te paga bien

Tú llegas caminando y él en Mercedes-Benz

Te tiene de recluta el muy hijo de p...

‘Toy soñando con irme del barrio

Tengo todo pa’ ser millonario

Gustos caros, la mentalidad

Solo me falta el salario

Lili Melgar

Para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización

Otro pedo, como siempre, a la vez

Estás soñando con irte del barrio

Tienes todo pa’ ser millonario

Gustos caros, la mentalidad

Solo me falta el salario