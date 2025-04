De Cazzu a Shakira: 4 cantantes que enfrentaron una polémica por rumores de infidelidad

La separación de Christian Nodal y Cazzu fue una de las más polémicas de los últimos años. Claro que sumó que los cantantes habían sido padres recientemente de Inti y el artista comenzó una relación con Ángela Aguilar. Si bien él negó que haya sido una infidelidad, los fans de la argentina lo tunden en redes hasta el día de hoy.

Y así como Cazzu, hubo varias famosas cantantes que enfrentaron un momento de mucha exposición mediática a causa de una supuesta infidelidad o, incluso, por un engaño confirmado.

Con quién habría engañado Gerard Piqué a Shakira

La cantante colombiana Shakira enfrentó uno de los escándalos más mediáticos de los últimos años tras su separación de Gerard Piqué en 2022, después de 12 años de relación y dos hijos en común. Los rumores de infidelidad por parte del exfutbolista con Clara Chía Martí llenaron titulares, pero Shakira canalizó su dolor en música. Con éxitos como “Te Felicito” y la “BZRP Music Session #53", no solo rompió récords de reproducciones, sino que también se convirtió en un símbolo de empoderamiento, demostrando que puede brillar más allá de la adversidad.

Aunque nunca han dicho directamente que se haya tratado de una infidelidad, a través de las canciones de la colombiana ha quedado más que claro, además, es bien conocido que la artista se dio cuenta de la situación debido a que su mermelada favorita se estaba acabando en su casa, y Gerard Piqué no la consumía. Además, en transmisiones en vivo del catalán se pudo ver a Clara Chía caminando tranquilamente por la casa de Shakira mientras ella cumplía con compromisos profesionales.

Shakira y Gerard Piqué Instagram @3gerardpique

Cuánto duró la relación de Cazzu y Cristian Nodal

Si bien no se sabe la fecha exacta en que Christian Nodal y Cazzu comenzaron su romance, los rumores comenzaron a circular en 2022. Finalmente, tras una hija de por medio (que no llegaba al año de vida), el cantante anunció su separación el 23 de mayo de 2024 a través de un comunicado, y el 10 de junio reveló su noviazgo con Ángela Aguilar. Poco después, el 24 de julio, su boda tomó a todo el mundo por sorpresa.

Hace unos días, tras varios rumores y escándalos, Cazzu dijo al programa “LAM” de Argentina que le encanta que sean felices, demostrando de esta manera que el pasado ya está pisado.

La cantante argentina decidió darle un nuevo giro a su vida y eliminó todo rastro de su relación con Christian Nodal. Getty Images

Qué pasó entre Beyoncé y Jay-Z

Beyoncé, una de las artistas más influyentes del mundo, le hizo frente a la infidelidad por parte de su esposo, Jay-Z, a través de su álbum “Lemonade” (2016). Canciones como “Sorry” reflejaron su proceso de sanación, mientras que la pareja trabajó en terapia para fortalecer su matrimonio.

En noviembre de 2017, el rapero y productor aceptó que le había sido infiel a la madre de sus hijos: “Entras en modo de supervivencia, y cuando entras en modo de supervivencia, ¿qué sucede? Cierras todas las emociones. Entonces, incluso con las mujeres, te cerrarás emocionalmente, por lo que no podrás conectarte. En mi caso, como es, es profundo. Y luego pasan todas las cosas a partir de ahí: la infidelidad”, dijo en entrevista con The New York Times.

Mhoni Vidente reveló que Beyoncé y Jay-Z podrían divorciarse en 2025 Instagram

Qué pasó con Becky G y su novio tras su compromiso

La cantante Becky G y su novio, el futbolista Sebastian Lletget, llevan juntos desde 2016, incluso se comprometieron en 2022, sin embargo, sus planes se vinieron abajo cuando él le fue infiel con otra mujer en una discoteca en Madrid, España.

Unos meses después de haber anunciado su compromiso, una mujer reveló a través de un perfil anónimo en redes sociales que el deportista le había sido infiel a la intérprete. Aseguró que tenía imágenes comprometedoras de Lletget desnudo, pero no las podía compartir porque “está penado”.

El futbolista aceptó su error públicamente a través de un extenso comunicado en el que aseguró: “en un momento del que me arrepiento mucho, un lapso de 10 minutos de falta de juicio, terminó en una extorsión”.