Christian Nodal y la importante enseñanza que le dejó Cazzu luego de una fuerte discusión

Hasta el momento, ninguno de los cantantes se ha pronunciado sobre su rompimiento y optaron por continuar con sus respectivas carreras musicales. En medio de este contexto, Christian Nodal ofreció una entrevista muy personal para el programa Hoy Día.

Durante su charla en la emisión, Christian Nodal habló sobre la relación que tiene con su hermana, con sus amigos y hasta se dio tiempo para recordar una fuerte discusión que tuvo con Cazzu y la importante lección que le dejó, ¡entérate!

¿CUÁL FUE LA DISCUSIÓN MÁS FUERTE ENTRE CHRISTIAN NODAL Y CAZZU?

Christian Nodal aceptó en la charla que la discusión más fuerte que tuvo con Cazzu fue por el tema del feminismo e incluso reveló que ella le enseñó tantas cosas sobre el tema que después se sintió avergonzado por hablar de algo que en realidad no conocía del todo:

“Yo creía entender de lo que se trataba el feminismo, pero después conocí a Julieta”

"Yo creía entender de lo que se trataba el feminismo, pero después conocí a Julieta", expresó el cantante, quien relató que su novia le aclaró algunos puntos sobre la igualdad y el empoderamiento que hasta el momento él desconocía:

“Ella se enojó mucho, pero tuvo la paciencia de explicarme el empoderamiento y de dónde venía la igualdad”, reconoció Nodal , quien relató que le armó un auténtico pleito por el tema y después tuvo que aceptar que había recibido lecciones muy importantes:

“Le hice un pleito por eso y después ella me enseñó, fue lo que más me dio vergüenza porque yo no conocía mucho del feminismo”, reveló el famoso.