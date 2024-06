“La terapia me ha ayudado muchísimo": Christian Nodal en entrevista con TVyNovelas a días de revelar su soltería

A sus 25 años, Christian Nodal vive una revolución en su vida como buena estrella que es. Consolidado en los escenarios, premiado, aclamado por millones de fans en el mundo entero y ahora soltero, el artista disfruta una etapa en la que pareciera toparse de frente con la madurez.

Definitivamente, ya no está para escándalos, a su corta edad los ha esquivado no sólo con la bandera de la paz, sino con la muestra de que el talento siempre prevalecerá ante cualquier controversia.

Amable, risueño y hasta relajado, el cantante más exitoso del regional mexicano en los últimos tiempos abre su corazón con TVyNovelas y relata en una exclusiva entrevista como mantiene su esencia, el tipo de padre que quiere ser y si estaría dispuesto a tatuarse en los próximos días de este año que corre tan rápido como lo hace su música en cada rincón del planeta.

Mucha gente pensaría que ser exitoso no requiere tanto esfuerzo, pero claro que hay una friega detrás de todo el esfuerzo…

Si hablamos de friegas, esta es una de las mejores que hay. A ver, dentro de lo que cabe, el esfuerzo que ponemos está bonito porque, por ejemplo, en una gira promocional como la que estamos haciendo, platicamos con mucha gente y a eso le llamamos trabajo.

A mitad de 2024, ¿en qué punto se encuentra tu carrera?

Vengo con la gira Pa’l Cora Tour, estoy ahorita por México, voy a Centroamérica, Europa, voy a tener una fecha muy importante aquí en Ciudad de México, en el Auditorio Nacional, estaré el siete, ocho, nueve y 11, y este tour lo hice con mucho amor, con mucho cariño, fue la primera vez que tomé vacaciones, porque el covid no cuenta como vacaciones, cabe recalcar. Entonces este tiempo me ayudó mucho para refrescar la mente, el corazón, por eso armé un documental, me fui para Miraval Studio, en Francia, con todos mis músicos, mis ingenieros, y me armé este discazo que el seis de junio ya conocerán el primer sencillo.

El público aplaude que no pierdas tu esencia, pero, ¿cómo has hecho para no caer en los prototipos de la industria?

Pues, está bien difícil dejar de ser uno mismo, yo amo mucho todo lo que hago, la música vivió en mi familia por muchas generaciones y ellos me han enseñado el respeto y el amor por el arte que hago. Entonces todo nace desde ahí, yo me emociono un montón, me emociono con los lanzamientos, con las giras y siempre se está abriendo puertas nuevas, estamos evolucionando y disfrutando el proceso.

Sin duda, has sido inspiración para muchos jóvenes que quieren labrarse su propio camino en la música, ¿qué le dirías a la nueva generación?

Que no me agarren de ejemplo y que sean ellos mismos, hay cosas muy bonitas que me han enseñado muchas personas alrededor como el respeto, el amor, el cariño, entonces lo que yo le podría decir a las nuevas generaciones y a todos los que quieran dedicarse a la música es que esta es una carrera que no se trata de llegar rápido, se trata de aguantar lo más que puedas. Tampoco se trata de ser el número uno, ni nada de eso, se trata de mantenerse, de disfrutar cada sacrificio, yo todavía me acuerdo de todas las veces que hice promoción en mis inicios, de las veces que salí a cantar, de los show, porque hay una ética y un compromiso, un trabajo de muchas personas detrás, no todo cae del cielo, sigan su corazonada, sean ustedes mismos y aporten algo a este mundo porque estamos prestados y no hay nada más bonito que dejar la huella con la que nos podamos sentir orgullosos.

“LES ACONSEJO QUE VAYAN A TERAPIA”

Pareciera que mantener en equilibrio la salud mental es todo un desafío en los cantantes, ¿en tu caso cómo lo logras?

Con terapia, a todos les aconsejo que vayan a terapia; yo hago psicoanálisis, eso me ha ayudado muchísimos, si yo lo hubiera descubierto antes hubiéramos tenido un Nodal increíble, pero bueno, tenemos esto…

¿Y en la composición?, ¿cuánto ayuda el psicoanálisis?

No siento que eso influya en la composición, de cierto modo, siempre que estás componiendo algo estás haciendo catarsis, pero componer viene de muchos lugares, a veces es una película, la situación de un amigo, cosas personales, creo que es un lugar mucho más bonito, al final es arte y la música lo transforma todo.

¿Esa terapia que tomas te ayuda a ser mejor papá?

Tampoco ayuda, no van de la mano. Personalmente es otra cosa, pero hay vivencias y experiencias que te ayudan específicamente en la paternidad.

¿A ti te trasformó la paternidad?

Por supuesto. Es un cambio, rotundamente, una especie de madurez, te cae el 20 en muchas cosas.

Lee más sobre esta exclusiva entrevista en nuestra versión impresa disponible desde este lunes 3 de junio.