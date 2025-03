Cazzu vs. Christian Nodal: ¿Quién ganó por MUCHO la batalla por sus nuevas canciones?

Cazzu estrenó “Con otra”, una canción que podría estar inspirada en Ángela Aguilar y todo lo que pasó con su separación de Christian Nodal.

El cantante mexicano también estrenó un sencillo, llamado “El amigo”, luego de que respondió a la polémica canción de su ex, que derivó en comentarios en redes sociales por las indirectas en la letra.

Asimismo, Ángela Aguilar publicó videos con música de fondo que parecían decir lo que siente en medio del escándalo, y nadie se imaginaría que Belinda, otra ex de Nodal, apoyaría a Cazzu al felicitarla por su canción.

Todo este fuego cruzado entre las celebridades parece que apenas inicia, y suena a que con su música, expresarán todo lo que han sentido en los últimos meses. Recordemos que se reportó que Nodal y Cazzu estarían en pleno pleito legal por la custodia de su hija Inti, mientras que Ángela Aguilar sigue recibiendo críticas en redes sociales haga lo que haga.

Pero la batalla que tiene números para respaldar a un solo ganador, está en YouTube. Con la publicación de los sencillos de Cazzu y Nodal, ya se puede saber quién ha ganado -y por mucho- a tan solo un par de días de estrenar sus respectivas canciones.

Cazzu es la absoluta ganadora. La tarde de este 22 de marzo, los números la respaldan, pues su canción supera las 12 millones de visualizaciones en YouTube. En tanto, el tema de Christian Nodal apenas va rumbo a las 2 millones de reproducciones. Cabe recordar que el tema de Cazzu fue publicado pocas horas antes del video de su ex.

¿Qué dice la canción de Nodal?

El tema se centra en contar una historia que parece no tener relación con la vida personal de Christian.

Yo de ese tema no opino

Pero ya con los tragos les digo

Que la trata como a una reina

Pero ella lo trata como amigo

Y él se ve fino

De esos que se emborrachan con vino

Pero yo que la conozco a ella

No le gusta, no es su estilo

Y la verdad

Juntos no se ven tan mal

Pero se veía mejor conmigo

¿Qué dice la canción de Cazzu?

Desde el momento en que anunció este lanzamiento, la rapera provocó que surgieran numerosas teorías respecto a si esta es una creación que nació de sus vivencias personales, tal como habría hecho con “La Cueva”, un sencillo en el que fulminó al padre de su hija con poderosos dardos, mérito que se repetiría esta vez con una serie de indirectas dirigidas a la hija de Pepe Aguilar.

Letra completa de ‘Con otra’, el último sencillo de Cazzu

“La que nada debe, nada teme

Robado se va, lo que robado viene

Tu papá y mamá debieron enseñártelo

Te enloqueces cuando él habla conmigo, él me extraña y yo ni siquiera lo miro

Niña, no tengo intenciones de quitártelo

Pero fuiste mala y todo se paga

No soy tu enemiga, tienes a tu enemigo durmiendo en tu cama

Y muy despistada, te estás cuidando de la equivocada

No te deseo el mal, pero él te va a engañar

Será con otra y recordarás cómo te reías el día que estuve en tu lugar

Y no lo dudo, te lo aseguro

La inseguridad lo vuelve loco

No fuiste tú el problema, y yo tampoco

El amor que esperas no va a dártelo

Yo jamás te haría lo que tú me hiciste

Con todo y eso que dijiste

Aun así podría perdonártelo

No te deseo el mal

Pero él te va a engañar con otra

Será con otra y recordarás cómo te reías el día que estuve en tu lugar

Y no lo dudo, te lo aseguro, te va a engañar”.