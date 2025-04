Christian Nodal reveló un talento oculto del que todos hablan en redes sociales: ‘Tan bonito’

Christian Nodal sorprendió a sus millones de fans en Instagram con un inesperado video en el que dejó ver su talento oculto para crear contenido de lip sync o sincronización labial. El cantante sonorense replicó en esta red social un posteo de tiktok y sus redes sociales comenzaron a hablar de su buena performance.

Las reacciones del lip sync de Christian Nodal despertó una fuerte división entre sus fans: comentarios de todo tipo se hicieron presentes. Los seguidores y no followers del cantante están comentando el video, y un mensaje llamó mucho la atención. ‘Tan bonito’, escribió Gabriela Varela, una modelo de Acapulco que desató polémica, su reacción a Nodal podría desatar la versión celosa de Ángel Aguilar.

Los comentarios en redes sociales por el posteo de Christian Nodal

La fama y el éxito se paga con la exposición a todo tipo de comentarios y eso lo sabe muy bien Christian Nodal. Su reciente publicación hizo que varios fans mostraron su amor y su desamor por él.



Que alegria da tenerte activo en redes y que estés tan feliz

Nada de lo que hagas me hará quererte Nodal

Cada día más simpático, la felicidad se nota en su aura

El Nodal tiktoker me da mil años de vida

Sin gracia

¿Infiel, dónde está la pelucas?

La letal respuesta de Christian Nodal a un comentario hate Instagram

Hace unas semanas que Christian Nodal y Cazzu se cruzaron en las listas de los lanzamientos con los temas ‘Ya supérame’ y ‘Con otra’, respectivamente. En ese contexto, una usuaria le escribió al cantante: “No señor Nodal, ahorita estamos con, ‘Te va a engañar’”.

Christian Nodal y Cazzu fueron a la boda de Flor Czzuchelli, hermana de la argentina. (Instagram @nodal - X)

Ante todo pronóstico, Christian Nodal no se quedó callado y respondió: “Yo ando con la de ‘Ya supérame’ y eso no me impide disfrutar de él amigo! Jajajaja”. ¿Responderá el cantante y esposo de Ángela Nodal a los comentarios que le están haciendo ahora, o le dará atención al polémico mensaje que dice ‘Tan bonito’?.