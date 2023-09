Lupita D´Alessio rompe el silencio sobre el divorcio de su hijo, Ernesto: “Te perdonan, pero te condenan”

Lupita D’Alessio revela el consejo que le dio a Ernesto D’Alessio en medio de su divorcio con Charito Ruiz

Lupita D’Alessio dio una entrevista exclusiva al programa ‘Despierta América’, donde entre otras confesiones, la cantante rompió el silencio sobre el divorcio de su hijo, Ernesto D’Alessio y Charito Ruiz, quienes confirmaron su separación hace casi tres meses.

Desde la comodidad de su casa ubicada en Cancún, Quintana Roo, la intérprete de ‘Mentiras’ se sinceró sobre el proceso de Ernesto y Charito, quienes decidieron ponerle punto final a su matrimonio tras 16 años juntos y cuatro hijos.

“Le dije ‘lo único que no quiero que pierdas es tu dignidad’. Si no te están tratando bien, bórrate de ahí. Tú no tienes que aguantar que te pisoteen, que te maltraten, que te hablen feo. No tienes por qué, Ernesto”, reveló “La Leona Dormida”.

“El error lo hiciste, el error pasó. Ni hablar. Te perdonan y luego te condenan. Eso no está padre. No somos nadie para condenar a nadie”, agregó Lupita D’Alessio tras el error que cometió su hijo en su matrimonio con Charito Ruiz.

Recordemos que el año pasado, surgió el rumor de una crisis matrimonial entre Ernesto D’Alessio, de 46 años de edad, y su esposa, de 39, por una supuesta infidelidad de parte del cantante. La pareja decidió hacer un viaje familiar; sin embargo, las cosas no funcionaron y hoy cada quien continúa con su vida.

Ernesto D’Alessio habla por primera vez de su divorcio

Hace dos meses, en entrevista con el programa ‘Ventaneando’, Ernesto D’Alessio habló por primera vez de su proceso de divorcio.

“Ella y yo no podemos decir nada, porque pusimos de antemano a nuestros hijos. Es una situación difícil, estamos bien, sigo en mi casa, sigo ahí con ella, estamos juntos todavía. No verán situaciones bochornosas, de ninguna manera, porque nos queremos, nos amamos, tenemos cuatro hijos que nos aman. Es un acuerdo que hicimos, espero lo puedan entender, se los digo con cariño”, declaró el también actor de la telenovela ‘DKDA’.