Cazzu se quebró y reveló que Inti estuvo a punto de morir durante el parto: así fue su desgarradora experiencia

Pese a todo lo que ha pasado en su vida personal, Cazzu se mantiene positiva y agradecida con la vida gracias a la presencia de Inti, su hija con Christian Nodal. Sin embargo, esto pudo no haber sido así, pues la vida de la pequeña corrió grave peligro al momento de nacer, un momento que todavía le duele recordar.

Cazzu recordó que Inti pudo morir en el parto

Durante su más reciente conversación con el canal de YouTube PLP Luzu TV, donde abordó diversos tópicos tanto de su vida profesional como personal, Cazzu rememoró el momento en que se convirtió en madre por primera vez con el nacimiento de Inti, la bebé que tuvo con Christian Nodal y quien celebró su primer cumpleaños en septiembre pasado.

A pesar de la felicidad que la embargó con la llegada de su primogénita, la rapera pasó instantes de terror debido a que el alumbramiento presentó una serie de complicaciones que pusieron en riesgo tanto su vida, como la de la bebé.

“Ella traía el cordón umbilical en la cabeza y corría peligro de que lo presionara. Fue terrible, yo tenía a la partera con la mano dentro de mí, sosteniéndolo. Ella fue quien prácticamente le salvó la vida a Inti, porque fue quien hizo el tacto y entendí que algo no estaba bien, que no podía salir de esa forma. Hubo mucho susto, cuando salió yo no entendía por qué no se movía, fue mucho estrés y miedo”, recordó conmovida la cantante.

Cazzu habló como pocas veces de su experiencia con la maternidad Instagram

Afortunadamente, todo se solucionó y las dos pudieron sortear este episodio, aunque saber que el futuro que ya se había imaginado con su pequeña estuvo a nada de no existir. Por lo que sus primeros días postparto no pudo disfrutar del todo la dicha de tenerla entre sus brazos, un sentimiento que contagió a su familia y personas queridas.

“Me quedé con el estrés y la tristeza de que sentía la pérdida. Todo el mundo traía esta sensación, estaban tristes, a pesar de que teníamos a la bebé, como que no podíamos superar el susto”, explicó Julieta Cazzuchelli al borde de las lágrimas.