Christian Nodal recordó el traumático episodio que lo hizo pensar en quitarse la vida

La llegada de la pequeña Inti cambió por completo la vida de Christian Nodal y revolucionó todo lo que conocía. Como padre primerizo, el cantante ha experimentado decenas de nuevos sentimientos, que van desde la enorme dicha que le dio conocer el rostro de su bebé, hasta la impotencia por saberla en peligro y no poder hacer nada por ella, lo que sin duda lo marcó y lo llevó a sus pensamientos al límite.

Los instantes de terror que el cantante pasó durante el parto de Cazzu

En más de una ocasión, Christian Nodal ha hablado sobre cómo se transformó su realidad gracias al nacimiento de su bebé, quien llegó a sumar a la familia que el intérprete eligió formar con Cazzu. Pese a que atesora los instantes en que vio a Inti por primera vez entre sus mejores recuerdos, también guarda amargas sensaciones, pues por momentos llegó a temer lo peor.

Durante una conversación con Luz García para el programa “Noche de luz”, el sonorense reveló que pasó horas de desesperación el día que Inti llegó al mundo, luego de que el parto de Cazzu presentara complicaciones que no estaban previstas y que pusieron la vida de ambas en riesgo.

Christian Nodal pensó en quitarse la vida al imaginar que podía perder a Inti y a Cazzu al mismo tiempo

Debido a que él se encontraba en la sala, se enteró inmediatamente de lo que estaba pasando y presenció el momento exacto en que los latidos de ambas comenzaron a perder fuerza, algo que lo hizo imaginar los peores desenlaces, mismos que aseguró, no habría sido capaz de soportar.

Es así que Christian Nodal recuerda haberle hablado a Dios para suplicarle que no se llevara a las dos mujeres que más ama. “Yo estaba como: ‘Dios, nunca te pido nada, por favor. Este golpe no lo aguanto, mañana mismo agarro la pistola’”, dijo el cantante mientras hacía un ademán de estarse disparando en la cabeza.

Afortunadamente, se logró estabilizar la situación, por lo que enseguida los signos vitales de Inti y de Cazzu volvieron a la normalidad, de modo que el parto finalizó favorablemente para ambas. Asimismo, esta complicación no ocasionó estragos en la integridad de ninguna de las dos, por lo que no quedaron secuelas de importancia en ellas.

Pese a su apretada agenda, Christian Nodal ha procurado ser un padre presente y así poder ver cómo Inti crece día con día Instagram

“No me imaginaba como papá": así recibió Christian Nodal a la paternidad a sus 24 años

El anuncio del embarazo de Cazzu y Christian Nodal tomó por sorpresa a sus fanáticos, pues aunque ambos llevaban meses mostrándose profundamente enamorados y comprometidos con su relación, nunca antes habían manifestado sus intenciones de formar una familia pronto.

Esto debido a que tanto la argentina como el mexicano se encontraban en momentos cruciales con sus respectivas carreras, que cada día los proyectaban más como estrellas internacionales de la industria musical.

No obstante, desde que se enteraron de que se convertirían en padres, sus vidas se inundaron de felicidad y anhelos de darle a la pequeña todo el amor y los cuidados que estuvieran en sus manos, incluso si nunca antes se habían planteado esta opción.

Así lo aseguró Christian Nodal, quien dijo que si bien no fue algo que planearan para cuando ocurrió, sí lo anhelaban, por lo que inmediatamente se mentalizó para estrenarse en el mundo de la paternidad a los 24 años. “No me veía como papá, pero tampoco era algo que estuviera esquivando”, finalizó.

Actualmente, el artista no se imagina una vida sin la pequeña, ya que tal como dijo a Billboard en marzo pasado, tener cerca a Inti y poder verla crecer es un sentimiento que no cambiaría por nada.