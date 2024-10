Cazzu habló por primera vez sobre la boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar: ¿ya sabía que su ex quería casarse?

La boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar fue una de las noticias que mayor impacto causaron este año. Y es que además de la rapidez con la que los cantantes decidieron dar el siguiente paso, para muchos resultó sorprendente el hecho de que llegaron al altar a tan solo unas semanas de que el sonorense confirmó su ruptura con Cazzu, junto a la que además recientemente se había convertido en padre.

Desde entonces, han circulado infinidad de versiones sobre cómo fue que la argentina se tomó la noticia, incluyendo algunas que apuntaron a la posibilidad de que se haya enterado por las redes sociales. En primera instancia, la artista quiso mantenerse al margen de toda esta situación, sin embargo, finalmente se atrevió a romper el silencio y emitió un llamativo comentario al respecto.

¿Siempre supo que su ex quería casarse? El llamativo comentario de Cazzu sobre la boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar

Ahora que ya han pasado cinco meses desde su tortuosa ruptura con Christian Nodal, Cazzu se mostró accesible a hablar del polémico casamiento que vivió su ex junto a Ángela Aguilar. Dichas declaraciones llegaron apenas un par de días después de que la intérprete de “En realidad” aseverara que nunca hubo engaños y la rapera estaba al tanto de su romance, incluyendo las intenciones que tenían de casarse.

Por lo que ante estas inquietantes versiones, la artista conversó brevemente con un corresponsal de Ventaneando, el cual la abordó con un cuestionamiento directo de todas las habladurías que hay en torno al presunto triángulo amoroso del que formó parte.

“Todo esto que pasó con el casamiento, ¿lo sabías, estabas al tanto?”, fue la pregunta que recibió la intérprete de “Mucha data”, quien respondió completamente tranquila “Sí, claro que sí, lo sé".

Cazzu rompió el silencio sobre la boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar Instagram

No obstante, para muchos de los internautas que han seguido esta polémica historia, aún no está del todo claro si se refería a que estaba enterada actualmente del matrimonio; o si confirmó indirectamente que Christian Nodal le informó de su boda, una cuestión en la que ya no quiso ahondar.

¿Qué dijo Ángela Aguilar de Cazzu?

Recientemente, la hija de Pepe Aguilar le concedió una entrevista a Mayela Villarreal, en la que entre otras cuestiones, mencionó que la historia de su relación no es como se ha contado. Asimismo, apuntó que todos las personas que forman parte de este enredo tenían conocimiento de cada movimiento, insinuando que Cazzu siempre supo que Christian Nodal se enamoró de otra mujer.

“Meses antes de que ustedes supieran, nosotros ya estábamos bien, todos los involucrados estaban bien. Ya todos sabían. Nosotros lo compartimos porque como figuras públicas, desafortunadamente hay que hacerlo. Porque no solamente es tu relación, es la relación de todo el mundo”, explicó la joven.