¿Qué revelará Gloria Trevi sobre su matrionio en el nuevo documental de ViX?

“Gloria Trevi: artista, madre y esposa”, dice una de las leyendas que aparecen en el adelanto del nuevo documental de Gloria Trevi, producido por ViX.

En cuanto a su faceta de artista, el documental se centra en la gira que la cantante realizó durante los años 2023 y 2024, justo después de la pandemia y que significó también un nuevo reto para ella.

“Es muy agotador emocionalmente ", dice La Trevi en un fragmento de la entrevista que se puede ver en el tráiler del documental titulado “Gloria Trevi sin filtros”

La cantante califica a su público como “el amor de mi vida” y se muestran escenas en las que ciertamente Gloria abraza con pasión el escenario y su música.

Respecto a su faceta de madre, se revelan un par de fotografías inéditas de sus hijos, Ángel Gabriel y Miguel Armando. Se espera que en el documental, la cantante revele un poco más sobre la relación que tiene con ellos, la cual ella siempre ha preferido mantener alejada de las pantallas.

Gloria Trevi habla de su vida marital

También se muestran en el adelanto fotografías y videos hasta ahora no conocidos de momentos de su vida cotidiana con Armando Gómez, su esposo.

“Él es mi mánager desde hace unos años y somos como que pareja mas extraña. Los polos opuestos se atraen”.

Con su particular sentido del humor, Trevi no halla mejor forma de explicar la relación que mantienen con Armando que con una de sus pícaros juegos de palabras.

“La verdad es que conmigo es bien respetuoso, cuando me pierde el respeto es para bien”.

En la entrevista del documental, La Trevi también se refiere a los problemas que actualmente enfrenta, con dos pleitos legales pendientes en Estados Unidos.

“Me enfrento al pasado con situaciones legales y me ha tocado ver quiénes son mis amigos y quiénes no son”.

Pero entre todo eso, Gloria insiste en dejar claro que vive el mejor momento de su carrera y su vida.

“Yo regresé y regresé con más fuerza y espérenme porque viene más”

El documental “Gloria Trevi, sin filtros” se estrena el 24 de octubre en ViX.