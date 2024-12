Carmen Campuzano acusó a un reconocido productor mexicano por intento de fraude: ‘Es una rata’

La vida de Carmen Campuzano es digna de contarse, pues a lo largo de su trayectoria, la modelo ha atravesado distintas experiencias que la marcaron definitivamente. Es por esto que en más de una ocasión se ha planteado la posibilidad de tener su propia bioserie, con el fin de compartir algunos de sus mayores secretos.

Sin embargo, este sueño la puso en una situación bastante incómoda que estuvo a punto de significarle una importante pérdida monetaria debido a un fraude del que pudo ser víctima. Esta situación le generó a la artista una gran decepción, pues estuvo en riesgo de ser defraudada a manos de una persona que buscó sacar provecho de ella mediante comportamientos desleales.

Carmen Campuzano señaló a un productor por querer defraudarla

Ahora que está completamente recuperada de sus adicciones y sabe que es una mujer fuerte que ha logrado salir adelante de sus peores momentos, Carmen Campuzano tiene la intención de plasmar todo lo vivido en un proyecto televisivo. Tristemente, esto tendrá que esperar, pues todavía no encuentra a quien le haga sentir confianza para confiarle datos tan íntimos sobre ella, mucho menos para dejar en sus manos toda la parte económica, mucho menos ahora que estuvieron a nada de cometerle un fraude.

“Mi historia obviamente cuesta, por eso no la he querido soltar también; que la paguen, que les cueste”, empezó esta anécdota la ex top model. Finalmente, en su conversación con “De Primera Mano”, confesó que hubo alguien que pretendía engañarla para beneficiarse a sus costillas, dejándola fuera de esta ecuación, lo que en consecuencia, implicaba que ella no recibiría las ganancias generadas.

Carmen Campuzano habló sobre la mala experiencia que vivió con un productor que quiso aprovecharse de ella Instagram

¿Quién fue el hombre que quiso aprovecharse de Carmen Campuzano para hacer su bioserie?

En cuanto a la identidad de este productor, Carmen Campuzano prefirió reservarse los detalles, pues argumentó que, desde su perspectiva, no merece ni siquiera que ella lo nombre y, de alguna manera, lo haga crecer su popularidad.

“Hubo una persona que la quería de a gratis y me quiso envolver con mentiras. Es una persona muy conocido, pero para qué lo digo. Para qué le doy publicidad si es una rata, así de simple”, sentenció la también actriz, detallando que afortunadamente, varias amistades cercanas se percataron de lo que estaba pasando y la ayudaron a librarse de este engaño.