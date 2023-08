Carlos Torres comparte cómo salió de su operación del cáncer que le diagnosticaron

El pasado 18 de agosto, Carlos Torres, de 55 años, compartió que le diagnosticaron cáncer y su lucha contra la enfermedad la haría de la mano de Dios y con el apoyo de las oraciones de la gente.

“Hola, tengo cáncer. Hay momentos en los que me da miedo. Me siento vacío y se me van las ganas de hacer absolutamente nada, pero también hay otros momentos en los que me vuelve el espíritu y trata de convencerme de que esta es la mejor oportunidad para renovarme, para renacer. Creo que Dios me está fortaleciendo con esto, me da la fuerza para enfrentar este proceso, quiere renovar mi energía y yo estoy dispuesto a que se haga su voluntad”.

Carlos Torres, actor de telenovelas como ‘Amor en custodia’, ‘La hija del jardinero’, ‘La patrona’ y ‘Mirada de mujer’, también compartió que ya se había rapado y estaba listo para su operación contra el cáncer.

“Estoy listo. Nuevo look, nueva vida, nueva energía, vamos a renovar, todo está en manos De Dios, gracias a todos”.

Hace unos momentos, el querido actor mexicano salió del quirófano y con un emotivo mensaje compartió cómo salió de su operación.

“Me siento estupendamente bien, agradecido con la vida, agradecido con este magnífico doctor, lo que me inspiras además de gratitud es que te quiero, has hecho un trabajo magnífico, a todos los quiero, sus muestras de apoyo me sacaron la enfermedad de mi cuerpo, y ahora todo los que viene a mi vida es enorme, para abrirles las puertas a todas la cosas maravillosas que Dios me pone de frente. Gracias a ustedes, gracias a los doctores, gracias a ustedes que de lejos me están apoyando con sus oraciones, los quiero, gracias”.