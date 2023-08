Carlos Torres, listo para enfrentar su lucha contra el cáncer

Carlos Torres ya tiene fecha para su operación.

Hace unos días, el querido actor Carlos Torres, de 55 años, reveló que le diagnosticaron cáncer, por lo que pidió al público que oraran por él en estos duros momentos por los que atraviesa.

“Hola, tengo cáncer. Hay momentos en los que me da miedo. Me siento vacío y se me van las ganas de hacer absolutamente nada. Creo que Dios me está fortaleciendo con esto, me da la fuerza para enfrentar este proceso, quiere renovar mi energía y yo estoy dispuesto a que se haga su voluntad.

Carlos Torres, actor de telenovelas como Amor en custodia, La hija del jardinero, La patrona y Mirada de mujer, entre otras, compartió que ya tiene fecha para su cirugía contra el cáncer, del cual no ha dado más detalles.

“Estoy listo. Nuevo look, nueva vida, nueva energía, vamos a renovar, todo está en manos De Dios, gracias a todos”.

El actor mexicano agradeció las muestras de cariño y oraciones de la gente.

“Que importante es el estado de ánimo, a mi de alguna manera no me agarra por sorpresa este diagnóstico, por el estado de ánimo en el que atravesé. El impacto que estoy teniendo ahorita en mi estado de ánimo por las muestras de apoyo, de afecto y la cantidad de energía de afecto que me están regalando con sus testimonios, con sus oraciones y bendiciones, me ayudan enormemente en este proceso, en transformar mi actitud. Gracias, en particular a todos aquellos que están atravesando su propio proceso de esta enfermedad, gracias”.