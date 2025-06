Captan a Victoria Ruffo en silla de ruedas y la actriz rompe el silencio sobre su salud: “Mucho dolor”

La imagen de Victoria Ruffo en silla de ruedas encendió las alarmas entre sus seguidores. Durante las últimas semanas, la protagonista de “La Madrastra” y “Corona de lágrimas” se ausentó de eventos públicos y presentaciones, lo que generó preocupación sobre su estado de salud. Ahora, l a actriz mexicana decidió hablar abiertamente y aclarar las razones que la llevaron a utilizar una silla de ruedas y a ausentarse de algunos de sus compromisos laborales.

¿Por qué Victoria Ruffo usa una silla de ruedas?

Victoria Ruffo explicó que no atraviesa una crisis de salud grave, pero enfrenta complicaciones físicas que la han obligado a tomar precauciones. En un reciente encuentro con medios de comunicación, la actriz reveló que padece hernias lumbares y cervicales, un problema que le dificulta caminar largas distancias.

“Tengo unas hernias lumbares y cervicales, no es que no pueda caminar, sí puedo, lo que pasa es que a veces son distancias muy largas y obviamente no me da. Entonces prefiero mejor así, no me daño y mis hernias ahí seguirán”, declaró la actriz, de 63 años, quien aclaró que su decisión de utilizar silla de ruedas es una medida de prevención para evitar que su condición empeore.

La protagonista de “Las Leonas”, obra de teatro en la que participa actualmente, también confesó que sufre fuertes dolores derivados de esta condición, lo que ha afectado su movilidad y su rutina diaria .

¿Qué problemas de salud enfrenta Victoria Ruffo actualmente?

Además de las hernias que afectan su columna vertebral, Victoria Ruffo atraviesa malestares respiratorios que la obligaron a ausentarse de sus presentaciones recientes. La actriz mencionó que ha estado lidiando con una tos persistente y dolor de garganta que, en sus palabras, le ha provocado “mucho dolor”.

“He estado enferma un poco de la garganta, ya me revisaron y parece que es como mucha alergia, puede ser a cualquier cosa”, explicó. La actriz también detalló que se someterá a exámenes médicos para detectar posibles alergias y determinar el tratamiento adecuado.

Ruffo aseguró que ha intentado combatir los síntomas con remedios caseros, pero la tos y el malestar continúan. “Ya no aguanto el tórax de tanta tos”, comentó al hacer referencia al malestar que se ha prolongado durante semanas.

¿Qué son las hernias lumbares y cervicales que padece Victoria Ruffo?

Las hernias lumbares y cervicales son un problema que afecta a la columna vertebral y puede generar dolor, entumecimiento o debilidad en diferentes partes del cuerpo. De acuerdo con información del sitio web Mayo Clinic, un reterente en materia de salud, estos padecimientos ocurren cuando uno de los discos de la columna se desplaza o se rompe, presionando los nervios cercanos.

En el caso de Victoria Ruffo, estas hernias afectan tanto la parte baja como la parte superior de la columna , lo que limita su movilidad y la obliga a evitar esfuerzos físicos prolongados, como caminar largas distancias o permanecer mucho tiempo de pie.

La actriz recordó que estas complicaciones podrían tener su origen en caídas que sufrió en su juventud. “He sufrido caídas de caballo y elefantes, eso lo hice de jovencita y piensa uno que no le va a pasar nada, pero esas cosas cuando uno es grande traen las secuelas”, explicó.

¿Cuál es el estado actual de Victoria Ruffo?

A pesar de las molestias y las complicaciones médicas, Victoria Ruffo aseguró que continúa activa en su carrera y que, en la medida de lo posible, sigue cumpliendo con sus compromisos laborales. Sin embargo, reconoció que su salud es una prioridad y que se encuentra en constante evaluación médica para evitar mayores complicaciones.

La actriz se mostró conmovida por el apoyo y la preocupación de sus seguidores, quienes constantemente le envían mensajes para desearle pronta recuperación. “Estoy muy conmovida porque se afligen mucho mis niñas, mis fans, siempre están mandándome mensajes de que me alivie pronto”, dijo.