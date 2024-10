Briggitte Bozzo se lanzó contra Gala Montes y la llamó ‘malagradecida': ¿será el fin de su amistad?

En esta segunda temporada de La Casa de los Famosos México, una de las duplas más queridas por el público sin duda alguna fue la que conformaron Gala Montes y Briggitte Bozzo. Esto ya que se reencontraron después de haber sido amigas en la infancia y revivieron la conexión que las unió cuando eran solo unas niñas, con la diferencia de que esta vez miles de personas atestiguaron la entrañable relación que conformaron, volviéndose fanáticos de cada una de sus ocurrencias.

Tristemente, esta historia podría llegar pronto a su final, o al menos eso es lo que temen sus seguidores, pues en las últimas horas volvieron a enfrascarse en una seria discusión que puso en evidencia las diferencias que existen entre ellas, mismas que esta vez podrían no tener remedio, ¿qué pasó?

El pleito que desató una nueva enemistad entre Briggitte Bozzo y Gala Montes

Durante la tarde, Gala Montes posteó una serie de videos en su cuenta de Instagram, mismos con los que quiso tomar una postura referente a las indirectas que Laura, quien fungió como su estilista en LCDLFM, le había estado lanzando. En estas interacciones, la encargada del vestuario, quien también supervisó cada atuendo que lució Briggitte, dio a entender que la actriz era una “persona desagradable” para trabajar, posteando una imagen en la que se veían diversos artículos desordenados.

Lo que sin duda la argentina no se esperaba, era que Gala reaccionaría inmediatamente a estos señalamientos, acusándola a ella de mandarle ropa de baja calidad y querer cobrársela como si se tratara de marcas de lujo. También, aseveró que en diversas ocasiones quiso pagar los presuntos daños que hizo, pero que no obtuvo respuesta cuando pedía facturas con los precios legibles, lo que la hacía suponer que se trataba de cantidades maquilladas.

Gala ya dijo lo que sabíamos… La tal Lau manda ropa de Shein!



Discúlpenme, pero siempre dije que la verdadera colgada de la temporada fue esa mujer. Nimodo, te tenían que poner en tu lugar 💋 pic.twitter.com/zfB2JTrluG — Aleeee ✨ (@itsaleevf) October 9, 2024

Briggitte Bozzo llamó ‘malagradecida’ a Gala Montes por un inesperado motivo

Las reacciones a estas declaraciones no se hicieron esperar y rápidamente miles de admiradores le aplaudieron a Gala por su rapidez para detener cualquier escándalo, sin embargo, ya era tarde para evitar que este pleito estallara. Lo anterior debido a que de manera completamente inesperada, Briggitte Bozzo se involcuró en la discusión y hasta realizó una transimsión en vivo para dar su opinión del asunto, pues Laura es también su amiga y consideró que en esta ocasión era Montes quien estaba actuando de manera equivocada.

“Discúlpenme. Yo amo a Gala, con todo mi corazón, pero es que a ver, también, es como desvalorizar el trabajo de un mesero. No lo vas a tratar mal porque te está atendiendo wey, seas quien seas. No puedes ser así, no puedes ser una persona malagradecida”, sentenció la venezolana, quien quedó en quinto lugar de La Casa de los Famosos México.

Gala nunca dijo que ella quiere ropa o zapatos de 25 mil, menciono que se le daban cosas que se rompían fácil y rápido y se las querían cobrar a un precio que no era y cuando pedía el ticket o donde se había comprado no le decía🤷🏻‍♀️#LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX2 #GalaMontes pic.twitter.com/FNcukAcSj0 — Manu (@Manug12345) October 9, 2024

Como era de esperarse, los seguidores de las “chicas superponedoras”, grupo que también incluye a Karime Pindter, apuntaron a que esta era una cuestión en la que “Brillitos” no debía involucrarse y condenaron lo que dijo de su supuesta gran amiga. Por otra parte, la actriz de “El señor de los cielos”, reaccionó a los dichos de Bozzo y lanzó una nueva indirecta, en la que puso en duda su lealtad y compañerismo, dándole la razón a aquellos que creen que su amistad no es recíproca. ¿Qué pasará entre ellas?