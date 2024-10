Galilea Montijo reveló por qué Sabine Moussier no asistió al reencuentro de La Casa de los Famosos México

La noche del pasado domingo 6 de octubre, justo una semana después de la gran final de La Casa de los Famosos México, se llevó a cabo el programa especial donde se reunieron la gran mayoría de los participantes que hicieron posible esta temporada. Sin embargo, entre los presentes, hubo una ausencia que resultó bastante llamativa para el público, pues Sabine Moussier no estuvo junto a sus excompañeros para recordar parte de los mejores momentos que pasaron dentro de la competencia.

Inevitablemente surgieron diferentes versiones respecto a los motivos por los que la famosa villana de telenovelas había preferido no asistir, una incógnita que fue disipada por la propia Galilea Montijo, la presentadora estelar de este programa, quien dio una contundente explicación para terminar con los rumores de esta “polémica falta”.

¿Por qué Sabine Moussier no fue al reencuentro de La Casa de los Famosos México?

Durante la entrega de premios a los momentos más icónicos de LCDLFM, donde se reunieron los integrantes del team Mar y el cuarto Tierra, se otorgó un reconocimiento a la “mejor actuación”, el cual se llevó Sabine Moussier por la vez que recreó una pelea con Briggitte Bozzo.

Tristemente, la exparticipante no pudo recoger su estatuilla y, ante las dudas de las otras celebridades, Galilea Montijo respondió brevemente que no había podido asistir porque estaba “enfermita”, lo que rompió con las especulaciones de internautas que creían que no la habían invitado.

¿De qué está enferma Sabine Moussier?

Pese a la intriga que la salud de la antagonista de proyectos como “Piel de otoño” causó, Galilea Montijo no dio mayores detalles acerca de las causas específicas que orillaron a Sabine Moussier a ausentarse de la entrega de premios a lo mejor de LCDLFM. Por lo que han surgido también nuevas preocupaciones respecto a que nuevamente pueda estar pasando una etapa complicada, esto ya que cabe recordar, apenas unos días después de entrar al reality, la artista enfermó gravemente de salmonela, padecimiento que la mantuvo bajo reposo y estuvo a punto de terminar con su participación.

No obstante, todo parece indicar que esta vez no es tan grave como aquella ocasión, ya que ha tenido breves interacciones en redes sociales, en las que no dio señales de estar en estado crítico o similar, sino que simplemente no estaba en condiciones en la recta final.