¿Briggitte Bozzo, de novia? Así reaccionó la actriz a los pícaros rumores

La actriz de origen venezolano detalló, cuando estaba en “La Casa de los Famosos México 2", algunas relaciones que acabaron muy mal para ella y es por eso que, cuando surgió el rumor de que “Brillitos” podría estar involucrada con un sujeto muy famoso, los fans no tardaron en expresarle su opinión.

Debido a que los rumores sobre su vida personal crecieron mucho en las últimas horas, Briggitte Bozzo no soportó más y a través de su cuenta de Instagram le dejó un fuerte mensaje a sus seguidores en donde dejó algo muy claro: sólo ella informará sobre su intimidad y nadie más.

¿QUÉ DIJO BRIGGITTE BOZZO SOBRE LOS RUMORES DE SU NOVIAZGO?

Debido a que muchos usuarios de X acribillaron con toda clase de preguntas a Briggi acerca de sus asuntos del corazón, la actriz se mostró contundente y le pidió a los internautas que no hagan caso de rumores al tiempo que se lamentó porque su privacidad fue invadida.

“Cuando tenga algo importante, o alguien especial que tenga, se los haré saber”

“Si yo no confirmo nada, no confíen en cualquier medio. Es una invasión a mi privacidad”, se lee en el tuit de la actriz de “La Señora Presidenta” que pronto se viralizó y alcanzó los 377 Me Gusta.

Si yo no confirmo nada, no confíen en cualquier medio. Es una invasión a mi privacidad. Los amo mucho, felinos ❤️ — Briggi Bozzo (@briggi_bozzooo) December 11, 2024

Por otro lado, una persona dejó entrever la posibilidad de que Briggitte le hubiera pagado a alguien para difundir su video al lado de un misterioso joven que pronto le dieron la vuelta a Internet; sin embargo, la intérprete también rechazó esta especulación ya que, aseguró, ella no necesita esa clase de publicidad:

“Jamás pagaría para que invadan mi privacidad (…) cuando tenga algo importante, o alguien especial que tenga, se los haré saber”, reiteró.

Jamás pagaría para que invadan mi privacidad♥️ ustedes son parte importante en mi vida hasta cierto punto y cuando tenga algo importante que decirles o alguien especial que tenga se los haré saber, mientras tanto no tengo tiempo para cosas malas. Los amo — Briggi Bozzo (@briggi_bozzooo) December 11, 2024

