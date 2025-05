Biby Gaytán se refirió a la polémica por su ausencia en la boda de su hija: “Ahí viene la buena”

En el marco de la celebración por las 200 representaciones de la obra teatral ‘Dos Locas de Remate’, Biby Gaytán ofreció una conferencia de prensa en la que abordó las especulaciones sobre su ausencia en la boda civil de su hija, Alejandra Capetillo, celebrada el pasado 11 de abril en Madrid, España. La intérprete aclaró los motivos detrás de su decisión y aseguró que sí estará presente en el enlace religioso.

Durante su encuentro con la prensa, la actriz y cantante explicó que su inasistencia y la de su esposo, Eduardo Capetillo, se debieron a compromisos laborales inamovibles relacionados con su participación en dicha puesta en escena.

“Soy una persona, eso sí te puedo decir, y no quiero sonar presuntuosa, es lo último que quisiera. Todo lo que hago me gusta hacerlo al 100% hasta que no me siento satisfecha, en paz, siento que no lo hice bien y nunca me siento del todo satisfecha, ¿si me explico? Siempre creo que se puede mejorar en todo, tanto en el trabajo, el trabajo para mí es sagrado”, explicó.

Biby Gaytán destacó que para ella su familia es muy importante, pero también lo es su profesión y sus responsabilidades, por lo que ha tenido que hacer ciertos sacrificios, incluyendo no ir a la boda de su hija.

“Para mí, un compromiso laboral es sagrado. Mi familia es sagrada, por supuesto. Pero bueno, en la vida a veces las cosas no se dan como uno quisiera en ciertos momentos”, señaló.

Sin embargo, aseguró que, para ella, la ceremonia importante es la boda por la iglesia, la cual no se perderá.

“Ahí viene la buena, ahí viene la buena a finales de este mes y así he podido organizarme en todo, hasta el día de hoy, gracias a Dios, he podido darle el tiempo a lo que es importante para mí: mi familia, mi profesión, y pues ambas cosas requieren sacrificios”, finalizó.

¿Cómo fue la boda civil de Ale Capetillo?

La boda civil de Alejandra Capetillo con el empresario libanés Nader Shoueiry fue un evento íntimo en el Four Seasons Hotel Madrid, al que asistieron los hermanos mayores de la influencer, Ana Paula y Eduardo Jr., quienes la entregaron en el altar. La ausencia de Biby y Eduardo desató rumores de un posible distanciamiento familiar, situación que se intensificó cuando se reportó que madre e hija dejaron de seguirse en Instagram. Sin embargo, Alejandra desmintió estas especulaciones al compartir un emotivo audio de su madre en redes sociales, donde Biby Gaytán le ofrecía consejos para su boda religiosa, programada para el 24 de mayo en la Hacienda Zotoluca, Hidalgo.

“Hola, mi chiquitina hemosha, ¿cómo estás? ¿Ya lista para tu boda, mi vida? Oye, antes de que se me olvide, me haces el favor de ya no alaciarte el pelo tan seguido, caramba, te vas a estropear el pelo, Alejandra, déjate tus chinos traviesos, eres única con ese pelo y ahí vas a uniformarte”, se le escucha decir a Biby Gaytán en el audio.

“Bueno, por otro lado, ya sabes que yo amo el maquillaje, y probablemente no sea la persona idónea para decírtelo, pero, pues yo ya no tengo arreglo, mi reina, así que por favor, que en tu prueba de maquillaje no te vayan a tapar tus pequitas. Tú tienes una belleza tan natural que no necesitas nada más que tu sonrisa y punto”, añadió.

“Y bueno ya, por último, que ya sé que no te gustan los mensajes largos, pero ni modo, soy tu madre y me tienes que oír, quieras o no. La última prueba de vestido que me mandaste, ¡me enloqueció, precioso, espectacular! En resumen, lo amé, mi vida, bravo. Y nenita, ya relájate, por favor, disfruta todo este proceso, no lo sufras. Recuerda que la gente que te queremos lo único que deseamos es verte inmensamente plena y feliz. Te amo”, finalizó.

