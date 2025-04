Biby Gaytán reveló por qué no fue a la boda de su hija y le llovieron críticas

Alejandra Capetillo se casó por el civil el pasado fin de semana en España, país en el que reside desde hace algunos años, y aunque contó con la presencia de sus hermanos mayores, Ana Paula y Eduardo Capetillo Jr, sus padres, Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, fueron los grandes ausentes.

“Legalmente ya es oficial hermanas… soy una señora”, escribió la influencer en una publicación en Instagram donde compartió varias fotografías del enlace, el pasado 15 de abril.

Sin embargo, llamó la atención la ausencia de sus padres, por lo que muchos de sus seguidores le cuestionaron por qué sus hermanos fueron los encargados de entregarla.

“¿Por qué no están los papás?? Ya se que no es por broncas, pero quisiera saber por qué no están??”; “Tus papás son en extremo IMPORTANTES! y más en nuestra cultura como familias mexicanas somos unidos ! debieron estar y si hubo problemas, quitar el orgullo y estar juntos, me imagino su dolor :( no se vale”; “Porque no fueron tus padres @bibygaytan”; “Por qué no están los papás?? Ya sé que no es por broncas, pero quisiera saber por qué no están?”, fueron algunos comentarios.

Biby Gaytán explica por qué no fue a la boda de su hija

En entrevista con el programa ‘De Primera Mano’, Biby Gaytán explicó que no asistió a la boda civil de su hija, Ale Capetillo, debido a que tenía presentación en el teatro, ya que protagoniza la obra ‘Dos Locas de Remate Recargadas’.

“Esta es una vocación. He tenido la oportunidad de atravesar a través de lo largo de mi vida, que ya no son pocos años, y me siento muy en paz y muy satisfecha porque he podido regalarle a mi familia el tiempo que he querido y he podido hacerlo y cuando hay compromisos laborales esos son también inamovibles cuando se tiene un compromiso”, dijo la actriz.

“Creo que todo pasa a su tiempo y todo pasa por algo y bueno, aquí estoy con esta vocación que Dios me regaló, así como me regaló la hermosa familia que hoy en día, no presumo, sino que sigo cuidando y he trabajado muy duro por ella y hasta el día de hoy sigo trabajando y seguiré trabajando, es lo más importante en mi vida sin duda alguna mi familia, pero está esta otra parte profesional que también me llena inmensamente y que completa a esa Biby en lo personal, entonces las dos son parte de mí”, añadió.

También explicó que la razón por la que su esposo, Eduardo Capetillo, tampoco fue a la boda de su hija, es porque él la acompaña siempre en sus compromisos laborales para cuidarla.

“Tengo la fortuna y hemos podido organizarnos para que cuando él no esté en proyecto me esté acompañando y cuando yo no esté en proyecto lo pueda acompañar. Creo que eso ha sido fundamental para que yo tenga esa tranquilidad, tranquilidad porque me siento cuidada, arropada, consentida, y sé que como él me cuida, muy difícilmente alguien más me cuidaría, precisamente por este cariño tan inmenso que nos une”, dijo la también cantante.

Les llueven críticas a Biby Gaytán y a Eduardo Capetillo por no ir a la boda de su hija

Luego de las declaraciones de Biby Gaytán, en redes sociales mostraron su indignación, ya que aseguraron que sus motivos no fueron suficientes como para faltar a una fecha tan importante como lo es la boda de su hija.

“Y si Eduardo no está en proyecto mínimo el hubiera ido. O será que no es capaz de dejar un segundo sola a la esposa? No ir a la boda de su hija está de pensarse”; “Es obvio que la relación entre hija y padres no está bien. Nadie faltaría a la boda de su hija. A pesar del trabajo pudiera pedir permiso para que nos hacemos güeyes”; “No creo que que haya sido por ‘profesionalismo’, nada justifica que si estas bien y sano no asistas a la boda de una hija”; “Si debió ir a la boda civil sino el papá para representar a hija. No hay justificación lo siento”; “Tanta payasada por parte de los Capetillo en relación a la familia como para que no acompañen a su hija en un día tan importante para ella”; “Creo que en este caso no hay justificación alguna, solo estar en cama o enfermo sería válido”, comentaron.

La familia Capetillo Gaytán echa por tierra los rumores de fricciones

Este jueves 17 de abril, Ale Capetillo compartió un video en su cuenta de Instagram para involucrar a sus seguidores en la elección de la vajilla para su boda. En el clip aparecen sus padres, Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, así como su hermana Ana Paula, quienes presumieron sus opciones para el evento, demostrando que siguen unidos e involucrados.

“Que gane la mejor vajilla”, escribió la influencer.

La boda religiosa de Ale Capetillo está programada para el 24 de mayo de 2025 en la Hacienda Zotoluca, ubicada en el estado de Hidalgo. Este lugar histórico, que data del siglo XVI, ha sido restaurado recientemente para ofrecer un espacio exclusivo, lleno de historia y belleza natural. La pareja, que actualmente reside en Madrid, decidió regresar a México para celebrar este enlace con sus seres queridos.