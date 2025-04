¿Hay problemas? Biby Gaytán y su hija Ale Capetillo no se siguen en Instagram tras ausencia en su boda

La ausencia de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo en la boda de su hija Alejandra puso a la familia debajo de los reflectores.

Aunque la joven recién casada aseguró que su madre la apoyó a distancia mediante videollamada, los rumores de que hay problemas familiares surgieron y dieron de qué hablar cuando se descubrió que no se siguen en redes sociales.

Medios como Univision y Publimetro han hecho eco de que Bibi Gaytán sigue a sus hijos Ana Paula y Eduardo, pero a Alejandra le retiró su ‘follow’.

En una época donde las redes sociales son fundamentales en la comunicación, y donde los famosos dan a conocer noticias importantes de su vida privada, cualquier detalle, por pequeño que sea, parece hablar más que mil palabras. Es por ello que surge la pregunta si Biby estaría enojada con su hija Alejandra.

Por si fuera poco, al comprobar en el perfil de Alejandra su lista de seguidores, su famosa mamá no aparece entre las personas que ella sigue. Al buscar “Biby Gaytán” en la lista, solo aparece un perfil de fans.

¿Qué dice el joven Eduardo?

Al compartir fotos de la boda, el hijo de Biby y Eduardo anotó: “Ana Paula y yo no podíamos contener la emoción. Tuvimos la mejor experiencia, hospedaje y vistas de Madrid, pero lo más importante, los tres siempre juntos”.

Por su parte, Alejandra había dicho a la revista ¡HOLA! Que su mamá la apoyó por videollamada. “Mi mamá me estuvo ayudando a posar para las fotos; fue un momento muy bonito e íntimo con ellos”.

En tanto, Biby dijo a De primera mano que no pudo viajar a España porque tenía función de teatro. “Esta es una vocación que he tenido la oportunidad de atravesar a lo largo de mi vida, y me siento muy en paz y muy satisfecha porque he podido regalarle a mi familia el tiempo que he querido y he podido hacerlo. Cuando hay compromisos laborales, esos son inamovibles”.