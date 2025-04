La hija de Biby Gaytán reveló el mensaje que su mamá le envió a pocos días de su boda: “Me haces el favor…”

A pocos días de su esperada boda religiosa con el libanés Nader Shoueiry, Alejandra Capetillo, hija de los reconocidos actores Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, compartió en sus redes sociales un conmovedor audio que su madre le envió, echando por tierra los rumores de distanciamiento y mostrando el apoyo incondicional de su familia.

La influencer, de 25 años, publicó en Instagram un mensaje que recibió de la cantante, en el cual le expresó su cariño y le ofreció consejos para la ceremonia religiosa, la cual está cada vez más cerca.

Este gesto público de Ale Capetillo llega tras especulaciones sobre una supuesta tensión entre madre e hija, surgidas después de que sus famosos padres no asistieron a la boda civil de la pareja en Madrid el pasado 11 de abril, debido a compromisos laborales.

¿Qué dice el audio de Biby Gaytán a su hija?

A través de una publicación en la que se le ve arreglándose, Ale Capetillo le presumió el tierno audio de su mamá a sus más de un millón de seguidores.

“Cuando estás en esos días en los que no te sientes tan guapa, solo ponte un audio de tu mamá y escoge unas joyas protagonistas”, dijo la influencer antes de reproducir el mensaje.

“Hola, mi chiquitina hemosha, ¿cómo estás? ¿Ya lista para tu boda, mi vida? Oye, antes de que se me olvide, me haces el favor de ya no alaciarte el pelo tan seguido, caramba, te vas a estropear el pelo, Alejandra, déjate tus chinos traviesos, eres única con ese pelo y ahí vas a uniformarte”, se le escucha decir a Biby Gaytán.

En su mensaje, la actriz destaca la belleza natural de su hija y le pide no ocultar esas características que la hacen única, como sus pecas y su cabello rizado.

Ale Capetillo, Biby Gaytán y Eduardo Capetillo Instagram @alecapetilloga

“Bueno, por otro lado, ya sabes que yo amo el maquillaje, y probablemente no sea la persona idónea para decírtelo, pero, pues yo ya no tengo arreglo, mi reina, así que por favor, que en tu prueba de maquillaje no te vayan a tapar tus pequitas. Tú tienes una belleza tan natural que no necesitas nada más que tu sonrisa y punto”, añadió.

La exTimbiriche también halagó el vestido de novia de Alejandra y le pidió que no se presionara en este camino hacia su boda, pues lo importante es que la gente que la ama la vea plena y feliz.

“Y bueno ya, por último, que ya sé que no te gustan los mensajes largos, pero ni modo, soy tu madre y me tienes que oír, quieras o no. La última prueba de vestido que me mandaste, ¡me enloqueció, precioso, espectacular! En resumen, lo amé, mi vida, bravo. Y nenita, ya relájate, por favor, disfruta todo este proceso, no lo sufras. Recuerda que la gente que te queremos lo único que deseamos es verte inmensamente plena y feliz. Te amo”, finalizó.

¿Cuándo será la boda religiosa de Ale Capetillo y Nader Shoueiry?

La boda religiosa de Ale Capetillo y Nader Shoueiry se llevará a cabo el próximo 24 de mayo en la Hacienda Zotoluca, en Apan, en Hidalgo.

La pareja se conoció en Madrid en 2021 y se comprometió en julio de 2024. A través de sus redes sociales, la influencer ha compartido detalles de los preparativos de este evento, destacando la importancia de celebrar este evento en México para honrar sus raíces.

