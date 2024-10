Beyoncé reapareció tras el escándalo de Sean ‘Diddy’ Combs y causó furor en redes: ‘No me mates’

Como te contamos en TVyNovelas en los últimos días, el rumor de la supuesta “maldición de Beyoncé" se intensificó a tal grado luego de que salieran a la luz los escándalos de Sean “Diddy” Combs por supuesto abuso y tráfico sexual que ahora todo el mundo le teme a la cantante... ¡y con razón!

De acuerdo con la teoría viral, Beyoncé es una enemiga de cuidado, sobre todo con aquellas personas que quieren opacarla y es que, a decir de los entusiastas de este rumor, dos cantantes murieron de forma misteriosa tras intentar competir con ella y por eso figuras como Adele y Harry Styles le agradecieron, visiblemente nerviosos, cuando ganaron un Grammy que presuntamente debió ser para ella.

¿CÓMO FUE LA REAPARICIÓN DE BEYONCÉ EN INSTAGRAM?

Aunque el número de seguidores de Beyoncé en Instagram bajó considerablemente debido a los rumores de su “maldición”, la cantante todavía cuenta con 315 millones de fans a quienes sorprendió con su más reciente carrusel de fotografías.

Las nuevas instantáneas de Beyoncé formaron parte de la promoción del sencillo, Bodyguard, la apuesta más notoria de su álbum Cowboy Carter y, aunque la cantante dejó en claro que a ella los memes y los temores de los internautas la tienen sin cuidado, los comentarios graciosos no tardaron en surgir.

“Perdón por verte sin tu permiso”, “Actúa como si nada hubiera pasado”, “Gracias Beyoncé, no me mates”, “Tengo miedo” y “Gracias por el pan de cada día Beyoncé" fueron algunas de las reacciones para el post publicado hace unas horas y que acumula, hasta el momento, más de dos millones 200 mil Me Gusta.

¿Crees que Beyoncé logre recuperarse pronto de este escándalo viral? Mientras las cosas se aclaran, quedó comprobado que miles de personas le seguirán agradeciendo a la celebridad aunque sea a distancia, ¡esto se convirtió en una locura!