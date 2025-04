Belinda sorprende con una nueva mascota en su casa y genera debate: ¿es legal?

Para nadie es un secreto que Belinda es una amante de los perritos ya que incluso se anima a acariciar a los lomitos callejeros que se acercan a ella; sin embargo, en esta ocasión la intérprete de “Ángel” no le dio hogar a un cachorrito, sino... ¿a una cabra?

¡Así es! Belinda le dio a los internautas la dosis de ternura que necesitaban con la publicación de varias fotos y videos en los que presumió a la pequeña cabrita que le robó el corazón; sin embargo, muchos fans se preguntaron si la ley permite que alguien tenga a un animalito de estos en su casa... ¡y vestido con mamelucos de bebé como bien se ve en las imágenes!

¿QUIÉN ES LA NUEVA MASCOTA DE BELINDA Y POR QUÉ CAUSÓ REVUELO

A través de varios videos que Belinda publicó en los últimos días en su cuenta oficial de Instagram, la rubia mostró a su peculiar mascota vestida con ropa de bebé recorriendo su casa con total libertad.

ELLA ES FLORA, LA CABRA MASCOTA DE BELINDA

La cabrita, llamada “Flora”, de inmediato se volvió en una sensación viral ya que incluso se ve cómo el animalito convive con Ignacio Peregrín, el papá de Belinda; sin embargo, muchas personas no se mostraron muy convencidas con la nueva adquisición de la cantante.

“Hola, Flora, bienvenida a tu casa”, escribió Belinda para dejar en claro que la cabrita de pocos meses de edad llegó para quedarse en su vida definitivamente, ¿pero la cantante tendrá problemas con la ley por tener a un animalito de estos dentro de su casa?

¿QUÉ ANIMALES ESTÁN PROHIBIDOS POR LA LEY?

Si bien una cabra puede ser una mascota fuera de lo común, este animalito no está prohibido por la ley ya que no se encuentra en la lista de especies protegidas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

De acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010, la cabra no es una especie en riesgo y no se necesita un permiso especial para tener una; sin embargo, los fans consideraron que “Flora” sí necesitaría un espacio adecuado para ella e incluso criticaron el hecho de que Belinda la vista con ropita de bebé y la tenga en una cuna.