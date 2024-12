Belinda se lanzó contra Eugenio Derbez tras las duras críticas que le hizo a una famosa cantante

Eugenio Derbez se volvió tendencia este fin de semana, aunque no por las razones que el mexicano hubiera querido. Esto luego de que se volviera blanco de numerosos cuestionamientos derivados de los comentarios que realizó acerca del trabajo de Selena Gómez en la película “Emilia Pérez”, mismos que desembocaron una polémica en la que hasta se vio involucrada Belinda.

¿Qué pasó entre Selena Gomez y Eugenio Derbez?

Durante su reciente aparición en el podcast “Hablemos de cine”, conducido por Gaby Meza, Eugenio Derbez admitió que no le gustó en lo absoluto “Emilia Pérez”, proyecto en el que trabajaron Zoe Saldaña, Karla Sofía Gascón y Selena Gomez, pues según su opinión, la labor histriónica de la última es completamente deficiente.

“Hay una cosa que me llama mucho la atención: la actuación de Selena Gomez, que es indefendible. Yo estaba ahí (en la proyección) con gente que nos volteábamos a ver cada vez que tenía una escena. Nos volteamos a ver, como diciendo, '¡wow!, ¿esto qué es?’”, narró el actor de “La Familia P.Luche”, que entre otros aspectos, resaltó que el español plasmado en la película era pésimo y no transmitía ningún sentimiento.

Como era de esperarse, las redes sociales reaccionaron rápidamente a estas declaraciones, muchas de ellas señalando la incongruencia de su discurso, pues hace apenas un par de semanas, Eugenio había elogiado el trabajo actoral de cada miembro del elenco.

Belinda salió en defensa de Selena Gomez y condenó la actitud del productor mexicano

A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, Belinda se unió a la discusión que desataron los dichos de Eugenio Derbez contra Selena Gomez, pues pese a las disculpas que ofreció el comediante, siguió recibiendo muestras de rechazo por parte del público.

“Yo casi nunca opino, no hablo de nada y mucho menos de nadie, pero acabo de ver este video y me parece lamentable que se expresen con esa frialdad del trabajo y el esfuerzo de una mujer tan talentosa y admirable como Selena. A mí me encantó la película y su actuación. Soy consciente de todo el esfuerzo que hizo y hay que ser un poco más empáticos con los comentarios que se hacen, porque pueden dañar los sentimientos de las personas. Somos vulnerables y se deberían cuidar más las palabras”, expresó Beli.

Belinda salió en defensa de Selena Gomez tras los dichos de Eugenio Derbez Instagram

“Ojalá las redes sociales se usaran para críticas constructivas y no destructivas. A lo mejor no te llega este mensaje, pero felicidades por todo lo que has logrado en tu carrera. Habemos miles de millones de personas que amamos todo lo que haces, eres una reina”, escribió la intérprete de “Cactus”, reiterando todo su apoyo para la protagonista de esta cinta que, cabe mencionar, fue ovacionada en durante la más reciente edición del Festival de Cine de Cannes.

Hasta el momento, Selena Gomez no ha respondido a la calurosa dedicatoria de Belinda, no obstante, la publicación ya fue reposteada por miles de internautas que le aplaudieron a la cantante que saliera a mostrar su postura.