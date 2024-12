Eugenio Derbez reveló cómo le gustaría que fuera su funeral: la extraña petición que hizo para su último adiós

La muerte de Silvia Pinal vistió del luto al mundo del entretenimiento en México, propiciando que decenas de colegas y compañeros se unieran a la pena de su familia. Esta tragedia ocasionó también que varias personalidades se detuvieran a pensar un momento en su muerte, justo como le pasó a Eugenio Derbez, quien contó incluso sobre cómo quisiera ser despedido cuando le llegue el momento de parir de este mundo.

Eugenio Derbez lamentó la muerte de Silvia Pinal y resaltó la importancia de demostrar todo en vida

Luego de dedicarle un sentido mensaje a Silvia Pinal tras su lamentable fallecimiento ocurrido el pasado jueves 28 de noviembre, Eugenio Derbez se dio el tiempo de reflexionar acerca de la muerte. Y es que reconoció, este tipo de noticias hacen imposible que se piense en este escenario.

Así lo explicó durante una conversación para el canal de YouTube “Delarosa TV”, donde señaló que un pensamiento que ha tenido presente, es lo triste que resulta que muchas de las muestras de cariño y reconocimiento lleguen a una persona después de morir, cuando ya no serán testigos de las muestras de afecto. “Justamente he estado pensando en eso. Creo que siempre hay que celebrar en vida y no en un funeral”, expresó el comediante.

Eugenio Derbez compartió cómo quiere que sea su funeral y reveló un insólito deseo que tiene

Derivado de esta situación, el productor de “Y llegaron de noche”, mencionó que sí ha analizado cómo podría ser su velorio. “He estado pensando en hacer un ‘prevelorio’. No, algo, algo. Te lo juro, estoy pensando en algo, pero ya verán” , apuntó el padre de Vadhir Derbez.

Pese a que no quiso adelantarse a exponer del todo la posible organización de sus servicios fúnebres, Eugenio Derbez sí confesó que tiene en mente una idea que quisiera que se materializara en el futuro, misma que precisamente tiene que ver con la personalidad que desde siempre ha mostrado ante los reflectores.

“Que cuenten chistes en mi velorio, quiero que sea una fiesta, que se celebre, que no haya lágrimas. Que me recuerden así como vengo ahorita: arregladito, peinadito”, concluyó el también director, evidenciando que espera ser recordado con la misma alegría que lo distinguió en vida.