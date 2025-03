¡Bárbara Islas reveló toda la verdad de su ‘romance’ con Gala Montes! Así reaccionó al rumor viral

A mediados de julio del 2025 y justo antes de entrar a “La Casa de los Famosos México 2", Gala Montes aseguró ante las cámaras que ella salía con su compañera de la telenovela “Vivir de amor”, Bárbara Isla s, e incluso sostuvo que se besó con ella en varias ocasiones. Esta declaración de inmediato incomodó a la también actriz y desató un bombazo viral que sólo se olvidó cuando surgió el “Garime”.

Bárbara Islas se incomodó visiblemente y siempre se encargó de negar toda relación con Gala Montes aunque la actriz insistió durante muchas semanas que sí hubo algo especial entre ellas; ahora, casi un año después, se sinceró en una nueva entrevista y brindó más detalles sobre esta polémica.

¿Qué dijo Bárbara Islas de su ‘romance’ con Gala Montes?

Gala Montes fue una de las finalistas de “La Casa de los Famosos México 2" gracias, en parte, al bombazo viral que significó su ship con Karime Pindter , y ahora fue Bárbara Islas quien rompió el silencio y, ante Yordi Rosado, volvió a negar de forma categórica cualquier tipo de noviazgo con la actriz.

“Se pudo decir eso de juego, de broma, pero ya de eso a una relación... ¡por supuesto que no!, ¿sabes? Yo no podía sumarme a esta mentira, me parecía fuertísimo”, reconoció Islas.

Por otro lado, Bárbara Islas aceptó que el rumor iniciado por su compañera en la telenovela “Vivir de amor” la afectó a niveles que nunca se imaginó ya que por no “colgarse” de un rumor para hacerse famosa su amistad se fracturó y, además, la gente comenzó a hablar pestes de ella en redes sociales.

“No es cierto lo que pasó (…) fue muy doloroso lo que se dijo de mí. No me quise colgar de un movimiento y pagué las consecuencias muy caro”, se lamentó.

¿Cómo anunció Gala Montes su supuesto noviazgo con Bárbara Islas?

A mediados de julio del 2024, Gala Montes reveló en un encuentro público con medios de comunicación que era bisexual y que, en ese momento, sostenía un noviazgo con Bárbara Islas, una declaración que la actriz negó de inmediato.

Estas palabras generaron un intercambio de declaraciones sobre todo a través de videos en vivo entre ambas actrices; al final, Gala Montes le hizo un amargo reclamo a su supuesta ex en una transmisión que causó un profundo impacto en redes sociales.

“No estoy mintiendo, Bárbara Islas, sí salimos, oficialmente no te dije ‘vamos a salir’ porque tú no estás clara de quién eres y yo sí, yo sí, sé quién soy, te invité a salir (...) Me dejas en ridículo enfrente de todo el mundo”, sostuvo.