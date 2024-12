Bárbara Islas admitió que tomó terapia para superar a Gala Montes y explicó por qué no quiere volver a verla

Después de las polémicas declaraciones que hizo Gala Montes sobre el romance que supuestamente tuvo con Bárbara Islas, la actriz experimentó en carne propia lo que se siente que terceras personas opinen sobre tu intimidad. Este momento la marcó irreversiblemente, pues se enfrentó a una serie de emociones que le afectaron y le exigieron que buscara una solución por su propio bien, incluso si esto significa alejarse de todo lo que en algún momento la dañó.

Bárbara Islas contó cómo fue su proceso para dejar atrás el escándalo con Gala Montes

Durante una reciente conversación con “De Primera Mano”, Bárbara Islas habló brevemente respecto a los remedios que buscó para superar a Gala Montes. Y es que cabe recordar, en julio pasado la intérprete de “Tacara” afirmó que tuvieron un idilio amoroso.

Posteriormente, la actriz de “Contigo sí" negó los dichos de su compañera, lo que provocó que se le señalara por “haber jugado con sus sentimientos”. Es por esto que recurrió a la terapia, ya que se sintió vulnerable de muchas maneras.

Bárbara Islas fue criticada por supuestamente “haber jugado” con los sentimientos de Gala Montes Instagram

“En ese momento para mí todo fue superviolento. Me sentí muy violentada, agredida, no solo por la gente, sino también por los medios. La terapia ha sido importante para mí siempre. En ese tiempo, mi ansiedad se potencializó y tuve que platicarlo, regresar a hacer yoga, a mis montañas, volver a mi base. Eso me ayudó mucho”, explicó la artista de 34 años.

Bárbara Islas no quiere recuperar la amistad de Gala Montes por esta razón

En cuanto a qué tan factible es que pueda dejar todo esto en el pasado y así retomar el vínculo que llegó a unirla con la exparticipante de “La Casa de los Famosos México”, la actriz señaló que ahora mismo no es algo que tenga en mente. Esto ya que considera, todas las cosas tienen su tiempo y es importante desprenderse de los recuerdos.

Bárbara Islas considera que su ciclo con Gala Montes ya terminó Instagram

“Yo creo que también las amistades tienen ciclos, ¿no? Creo que ‘Vivir de amor’ fue algo padrísimo, me la pasé increíble, conocí gente increíble, pero pues sí es un ciclo que ya se cerró", concluyó Bárbara Islas, reiterando que no ha hecho el intento de reconciliarse con Gala Montes y no es algo que tenga planeado.