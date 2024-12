Bárbara Islas habla de Gala Montes y le envía este mensaje... ¿Hay posibilidad de reconciliación?

El 2024 ya casi termina y Bárbara islas no pudo sentarse a platicar con Gala Montes para aclarar el malentendido que la mantuvo en la polémica justo cuando su compañera estaba por entrar a La Casa de los Famosos México.

En aquel momento, Gala Montes aseguró que entre ambas había algo más que una amistad e incluso, que estaban saliendo en plan romántico.

Para Bárbara Islas, conductora de “Cuéntamelo ya!” significó el fin de la amistad que construyeron mientras grababan la telenovela “Vivir de amor”. Por eso, cinco meses después del escándalo, ella da carpetazo, recalcando que le desea lo mejor a Gala.

“Jamás hablamos. Antes de entrar a La Casa de los Famosos no nos volvimos a hablar, saliendo tampoco, no me la he encontrado, así que no hay manera. Yo solo le deseo lo mejor, la admiro mucho, es una chava bien talentosa, entonces que le vaya muy bien”.

Para Bárbara, apoyarse entre mujeres es una regla de vida, por lo que nunca haría algo para perjudicar a una colega.

“De aquí, de esta personita, no va a haber veneno, no va a haber crítica, para nada. Bendito Dios llevo muchos años trabajando en esto, la gente sabe quién soy, una mujer sin caretas”.

La sororidad es una bandera que ondea Bárbara desde que comenzó en el medio: “Hay que apoyarnos, por eso me choca la frase que reza ‘mujeres juntas, ni difuntas’, ya quitemos todo eso, el sol brilla para todas, así que siempre seré una mujer que apoya a otras mujeres”.

“Pienso que la primera parte de la sororidad es entendernos, querernos, no criticarnos, trato de ser una buena compañera de trabajo, una buena hermana, entonces sí creo que la sororidad son muchas cosas, por ejemplo, yo jamás le meteré el pie a una compañera, los caminos se vuelven más largos y hay mucha chamba de por medio porque sí creo, firmemente, que la constancia todo lo alcanza, no me gusta irme por los caminos chuecos, prefiero apostarle a mi talento”.