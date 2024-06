¡Adiós, colaboración! Babo explotó contra Belinda y la acusó de romper un importante acuerdo

Para Babo, lo que Belinda

Desde hace un tiempo se habló de una colaboración entre Babo y Belinda, sobre todo luego de que la intérprete de Ángel alabara el trabajo del rapero y se mostrara dispuesta a trabajar con él.

Todo parecía ir por buen camino y parecía que la ansiada canción pronto vería la luz, pero repentinamente el libreto cambió: ahora Babo se negó rotundamente a trabajar con Belinda, a quien acusó de ser una persona “traidora”, ¿qué pasó entre ellos?

LA INDISCRECIÓN DE BELINDA QUE ARRUINÓ SU COLABORACIÓN CON BABO

Belinda cometió un error garrafal durante una entrevista que Babo simplemente no pudo perdonar: la cantante, tal vez en un inocente intento por demostrar lo genial que el rapero era, filtró un fragmento de una canción inédita del regiomontano.

“Rompió el acuerdo de confidencialidad que teníamos (…), entonces opté por mejor ya no trabajar con ella”

“Tienen que escuchar su música porque a mí me encanta (…) está en el estudio toda la noche y me mandó esta canción”, dijo Belinda en aquella ocasión antes de reproducir un tema inédito de Babo que quedó ventilado ante todo el mundo.

Debido a esta traición, Babo se decepcionó de Belinda y decidió que no trabajaría con ella debido a que rompió un importante acuerdo de confidencialidad, como bien lo ventiló en una entrevista reciente con TV Azteca.

“Rompió el acuerdo de confidencialidad que teníamos, y dije: ‘ah, (…) me dices que seamos discretos y andas spoileando todo’, entonces opté por mejor ya no trabajar con ella”, relató el famoso.