¿No convence? En medio de las polémicas, “Aventurera” da una función con apenas 60 espectadores

La nueva “Aventurera”, protagonizada por Irina Baeva, sigue sin convencer al público, y esto se refleja en la baja asistencia que tuvo la obra en el Salón Los Ángeles el pasado fin de semana.

La actriz rusa Irina Baeva pidió que le den al menos tres meses desde el estreno de “Aventurera” para demostrar que la puesta en escena alcanzará la calidad e impacto de temporadas anteriores, pero la situación actual no es nada alentadora. Según los expertos, los vestuarios, coreografías y el show en general no son tan espectaculares como cuando lo llevaba a cabo Carmen Salinas.

Siguen los problemas en “Aventurera”

Gabriel Cuevas, periodista del programa “Fórmula Espectacular”, de Flor Rubio, asistió a ver la obra y, resaltó, que había como máximo 60 personas en el recinto, que tiene capacidad para albergar hasta 750.

En el mismo programa, Flor Rubio sugirió que Juan Osorio debería reconsiderar seriamente su estrategia, ya que de seguir así, tendría importantes pérdidas económicas.

Lo vi muy enojado en las entrevistas y no hay motivo. Al final, tienes que seguir adelante y mejorar el producto, opine Niurka lo que opine y la prensa lo que opine (...) hay que tomar decisiones drásticas. Flor Rubio

Gabriel Cuevas añadió que alguien que podría ser una mejor opción para “Aventurera” sería María León.

Irina Baeva, ¿separada de Gabriel Soto?

El rumor surgió en el mismo programa luego de que se afirmara que la actriz rusa está durmiendo en un hotel y no en la casa que compartía con Gabriel Soto. En el mismo sentido, afirman que el “galán de las telenovelas” no asistió al estreno de la obra “Aventurera” y no mostró apoyo a quien sería su pareja.