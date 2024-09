¡Atrevida! La pícara nalgada de Briggitte Bozzo a Gala Montes en LCDLFM que hizo reír a todos: VIDEO

Briggitte Bozzo no soportó más y, durante una dinámica en La Casa de los Famosos México

Con una nueva Gala de Eliminación a la vuelta de la esquina y cada vez menos concursantes en la competencia, las estrategias de los famosos que todavía juegan dieron un cambio radical en las últimas horas; por ejemplo, Briggitte Bozzo dejó en claro que sí jugará sola e incluso hizo un desesperado llamado para que no la sacaran del reality.

¡Al parecer, todavía quedan pendientes muchas travesuras entre Gala Montes y Briggitte Bozzo! Aunque al principio las “Chicas Súperponedoras” del Team Mar tuvieron sus diferencias, ya limaron asperezas y ahora se llevan como hermanas, de hecho llegaron a un nuevo nivel de confianza en donde hasta nalgadas se dan... ¡traviesas!

ASÍ FUE EL JUEGO ENTRE BRIGGITTE BOZZO Y GALA MONTES QUE TERMINÓ CON UNA NALGADA

La prueba semanal “Alarmados” fue el pretexto perfecto para que Gala Montes y Briggitte Bozzo volvieran a intercambiar toda clase de chistes y bromas pesadas; de hecho, “Brillitos” se mostró tan impertinente con Gala que la actriz le aseguró que se parecía a su hermana menor y ya no la soportaba.

“Ay, no, es igual a mi hermana, me cae tan gorda... Me tienes harta, Briggitte”

“Ay, no, es igual a mi hermana, me cae tan gorda, porque es igual a mi hermana... Me tienes harta, Briggitte”, expresó Gala, molesta ante tanta broma; fue entonces que Bozzo le pidió a la audiencia que la dejara continuar a la casa para seguir enfadando a Montes.

“Déjenme aquí para seguir haciendo sufrir a Gala”, dijo Briggitte muerta de la risa ante una Gala Montes que le suplicó a todo el mundo que le quitara a “Brillitos” de encima; al final, la actriz de origen venezolano la sorprendió con una sonora nalgada muy bien puesta.

Gala Montes estaba recostada en el suelo y por eso le resultó tan fácil a Briggite atacar la retaguardia de su amiga en medio de las risas, ¡no cabe duda de que ambas actrices se llevan muy bien a pesar de que Bozzo puede resultar un auténtico dolor de cabeza en ocasiones!